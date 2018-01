Lasse Svan ser fremgang og mener, at håndboldlandsholdet er bedre rustet nu end ved VM sidste år.

Varazdin. Der er grund til dansk optimisme før håndbold-EM, for det danske landshold er bedre nu end ved VM for et år siden.

Sådan lyder det fra fløjspilleren Lasse Svan få dage før EM-premieren mod Ungarn lørdag aften.

- Vi har nogle værktøjer, som vi ikke havde sidste år. Der er ikke tvivl om, hvad vi skal gøre, og overordnet set har vi løsninger til det meste, siger Flensburg-spilleren.

Golden League-turneringen i Frankrig i sidste uge viste, at Danmark kan nå et meget højt niveau, som holdet demonstrerede i den fremragende kamp mod værtsnationen.

Det forudgående nederlag til Norge viste dog også, at OL-guldvinderne fortsat ikke kan tillade sig at skrue ret mange procent ned for indsatsen.

- Vi er bedre end sidste år, når vi gør de ting, vi skal.

- Mod Norge så vi til gengæld, at når vi ikke får tempo i spillet, så fungerer det heller ikke. Det skal vi være bevidste om, siger Lasse Svan.

Mikkel Hansen fornemmer også, at holdet er på vej i den rigtige retning under Nikolaj Jacobsens ledelse.

- Han forventer mange ting af os og holder os også op på det. Når vi ikke leverer på det niveau, som vi skal, så får vi det også at vide.

- Omvendt er han også dygtig til at rose folk, når de gør et godt stykke arbejde. Det ser rigtig fornuftigt ud, siger Mikkel Hansen.

Danmark er rejst til EM i Kroatien med målsætning om en plads i semifinalen, hvilket ikke er lykkedes er de seneste tre EM- eller VM-slutrunder

Ind imellem viste holdet dog styrken med den historiske OL-triumf i Rio.

/ritzau/