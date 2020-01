Håndboldkvinderne fra Horsens hentede sæsonens blot anden ligasejr, da EH Aalborg blev slået med seks mål.

Der var liv og glade dage i maj måned i Horsens, da byens bedste kvindehold i håndbold rykkede op i landets bedste række.

Siden har klubben fået kærligheden at føle på det højeste niveau i dansk kvindehåndbold, hvor det indtil fredag blot var blevet til en enkelt ligasejr i 15 kampe.

Det blev der dog ændret på, da Horsens hjemme besejrede EH Aalborg 30-24.

Det var dog ikke en ny situationen for Aalborg at tabe en ligakamp, hvilket er sket 13 gange i sæsonens 16 runder, hvor Aalborg har hentet to sejre og spillet en kamp uafgjort.

Begge hold ligger da også placeret tungt i bunden i den bedste række, hvor Horsens indtog sidstepladsen med sine to point fra ligasejren over Skanderborg Håndbold 4. oktober i fjor.

Med sejren er Horsens dog på pointhøjde med netop Skanderborg og for en kamp mere og en bedre målscore kom Horsens væk fra sidstepladsen.

Begge klubber er noteret for fire point.

EH Aalborg har fem point på 12.-pladsen i rækken, hvor de otte bedste hold går i slutspillet.

Sidstepladsen resulterer i direkte nedrykning, mens de øvrige hold i den tunge ende spiller nedrykningsspil.

Horsens var i fredagens sejr foran 15-9 i pausen og endte altså også med en sejr på seks mål.

Svenske Melissa Petrén blev den helt store profil for Horsens, da hun scorede hele 14 mål.

