Det skulle have været en festaften for håndboldglade brugere på TV 2 Play, da Danmark åbnede sin EM-slutrunde mod Montenegro.

I stedet udviklede store dele af første halvleg sig til frustrationer, sandsynligvis nogle bandeord hist og her, og måske endda kast med fjernbetjeningen, hvis det skal karikeres på total tegneserieagtig vis.

Men faktum er, at en del af streamingtjenestens tusindvis af brugere oplevede problemer torsdag aften, da de danske håndboldherrer spillede deres første gruppekamp.

'For helvede TV 2. Kom Nu! Og få det fixe!' skriver en bruger på TV 2 Plays Facebook-side eksempelvis.

Sådan så TV 2 Play ud under store dele af første halvleg med banneret i toppen af billedet. Foto: Screenshot TV 2 Play Vis mere Sådan så TV 2 Play ud under store dele af første halvleg med banneret i toppen af billedet. Foto: Screenshot TV 2 Play

Da kanalen selv blev opmærksom på problemet, markerede man det med et banner med følgende tekst:

'Oplever du udfordringer med TV 2 PLAY? Der kan i øjeblikket opleves problemer med afspilning af LIVE TV. Vi beklager ulejligheden,' fremgik det af et banner øverst på siden.

I begyndelsen af anden halvleg så der ud til at være kommet styr på de tekniske problemer igen.

»TV 2 beklager over for de TV 2 PLAY-brugere, som hen over knap 20 minutter af EM-håndboldkampen oplevede problemer, da de forsøgte at igangsætte live-transmissionen af håndbold. Problemerne ramte visse nye seere, som forsøgte at starte live-signalet, mens brugere, der allerede var i gang med at se håndboldkampen, ikke blev ramt. Det lykkedes relativt hurtigt at få identificeret og løst problemet,« oplyser TV 2 Kommunikation i en mail til B.T.

I perioden lykkedes det heller ikke B.T. at se kampen via en TV 2 Play-forbindelse, hvor vi blev mødt af en side, der bare loadede uden at komme videre.

Du kan læse et udpluk af de mange utilfredse kommentarer på TV 2 Plays Facebook-side lige her:

'TV 2 Play jeg betaler 130 kroner UDELUKKENDE for at se håndbold. Kan jeg forvente kompensation, nu hvor jeg igen igen igen ikke kan se kampen?'

'Jeg vil simpelthen ikke finde mig i alle de udfald, i spilder vores liv og vores penge. Det kan ikke passe i 2022, at I ikke kan levere en simpel ydelse som i tager jer ganske rigeligt betalt for. Tak for .... og ingen dansk kamp fra start.'

'Kan kun sige: piv ringe, det kan I kun gøre bedre!!!'

'Så er vi her igen! Utroligt..!'

'Det er bare SÅ lækkert, at man får fuld valuta for pengene hos TV2 Play!'

'Ooooog igen kan I ikke levere via TV2 play app'en'

De er ikke første gang, at der er problemer med TV 2 Play under en håndboldslutrunde. Blandt andet var det tilfældet ved kvindernes EM-slutrunde i 2020.