Flere VM-scenarier kan sende Danmark til OL, og selv om spillerne fokuserer på VM, drømmer de om Paris.

De svarer meget diplomatisk, når det første spørgsmål kommer. Der er fuld fokus på VM, og OL fylder ikke noget i dagligdagen i landsholdslejren.

Men hvis man tvinger håndboldkvinderne til at forholde sig til muligheden for at kvalificere sig til legene i Paris næste år, så bløder de op og får drømme i øjnene.

- Det vil være fedt og dejligt, hvis vi kunne få dansk kvindehåndbold med til OL igen, siger Sandra Toft, der trods mange år på landsholdet ikke har fået tjekket OL af på listen med barndomsdrømme.

De kvindelige danske håndboldspillere har ikke været repræsenteret ved OL siden 2012. Kun Louise Burgaard fra den aktuelle VM-trup var med dengang. Og selv om hun holder fokus på VM, så kan heller ikke hun undgå at drømme om et comeback ved verdens største sportsbegivenhed.

- Det står som sådan et fyrtårn ude i horisonten. Vi har gået og set meget frem til det her år, fordi det er VM på hjemmebane og så forhåbentlig OL, siger hun.

Danmark kan selv afgøre sin OL-skæbne. En VM-guldmedalje er nemlig lig med OL-billet. Men der er flere scenarier, der kan sende danskerne til Paris.

Hvis Norge vinder VM-guld, så kommer Danmark til OL, fordi Norge allerede er kvalificeret gennem EM, som er den kontinentale kvalifikationsturnering, hvor Danmark blev toer.

Hvis Danmark tager VM-sølv efter et finalenederlag til Frankrig, er Danmark klar til OL, fordi Frankrig som OL-værtsnation allerede er kvalificeret, og Danmark altså blev toer ved EM.

Hvis Danmark vinder VM-bronze, og Frankrig og Norge mødes i finalen, er Danmark klar til OL.

Hvis det hele glipper, er der kvalifikationsturnering i foråret.

Og Louise Burgaard vil meget gerne vise sine holdkammerater, hvorfor OL i hendes øjne er så specielt.

- Det er indbegrebet af, hvad sport kan. Det forener alle nationer og alle sportsgrene. Når vi er til VM, handler alt om håndbold, og vi kan få det, næsten som vi vil have det. Til OL bor man i en OL-by og skal tilpasse sig alle andre og tage en shuttlebus til kamp. Det er bare smukt, siger hun.

Landstræner Jesper Jensen har en lidt mere afdæmpet tilgang til den mulige OL-kvalifikation. Faktisk lyder han til at mene det, når han fortæller, at han ikke tænker over det.

- Det fylder meget, meget lidt for mig. For dem, der har været med i mange år og er over 30, så fylder det nok mere, fordi det kan være sidste chance. Og det er okay. Man må godt stræbe efter det.

- Men da jeg blev spurgt, om jeg helst ville til VM på hjemmebane eller OL, så sagde jeg VM på hjemmebane, siger landstræneren.

/ritzau/