For Morten Olsen har VM indtil nu været en skuffelse. Playmakeren har fast plads på udskiftningsbænken.

VM på hjemmebane skulle have været et højdepunkt i karrieren, men for håndboldspilleren Morten Olsen har turneringen langt fra formet sig, som han havde sat næsen op efter.

Olsen har tilbragt langt hovedparten af de første syv kampe på udskiftningsbænken, mens holdkammeraterne har sørget for sejrene og nydt publikums hyldest i Boxen.

Og den 34-årige playmaker er ikke tilfreds med at være statist i VM-showet.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det var sjovt. Jeg har oplevet ting, der var sjovere end at sidde og heppe. Men det er, som det er. Jeg må prøve at få det bedste ud af det, siger Morten Olsen.

For to et halvt år siden var han en af de store profiler, da Danmark vandt OL-guld i Rio.

Men siden er han blevet overhalet af Rasmus Lauge, og landstræner Nikolaj Jacobsen har ved VM trukket store veksler på sine foretrukne folk.

Det har kostet spilletid til både Morten Olsen og venstrebacken Nikolaj Markussen.

- Det er der to grunde til: Dels har kampene været tætte, og dels er de, der spiller på de positioner, nok vores to bedste spillere, nemlig Mikkel Hansen og Rasmus Lauge.

- Når de spiller på højt niveau, bliver der også mindre spilletid til de to andre, siger Nikolaj Jacobsen.

Morten Olsen har ikke diskuteret sin situation med hverken landstræneren eller assisterende landstræner Henrik Kronborg.

- Nej, det her er hverdag som håndboldspiller. Hvis han ikke bruger mig, er det fordi, han har valgt at bruge nogle andre. Så er den ikke så meget længere.

- Det er Nikolajs beslutning. Det er ham, der er træner. Når jeg selv bliver træner, står jeg i samme situation, og så kan jeg jo vælge, som jeg nu selv synes, siger Morten Olsen.

I alt er det kun blevet til 27 minutter på banen for Hannover-spilleren, som foreløbig bare kan vente på sin chance.

- Vi træner nærmest ikke, så man kan ikke overbevise træneren gennem træning. Det gælder om at væbne sig med tålmodighed og se, hvad der sker, siger Morten Olsen.

I mangel på kampminutter forsøger han på egen hånd at holde formen ved lige, så han er klar, hvis der skulle blive brug for ham.

- Jeg styrke- og løbetræner. Det er det eneste, jeg kan gøre, lyder det fra playmakeren.

