Som en offentlig person der er homoseksuel, har Gro Hammerseng-Edin måttet lægge øre til lidt af hvert.

En af de episoder der står klart i den tidligere håndboldspillers erindring fandt sted under EM i 2012.

Her rejste hun til Serbien for at heppe på Anja Edin (som hun nu er gift med, red.) og Norge.

»Jeg kan godt huske, at den serbiske guide blev forskrækket og sagde vi skulle give slip, da jeg tog fat i min kærestes hånd på gaden udenfor spillerhotellet. 'Lad være med det!'. Hun var selv i et forhold med en kvinde og forklarede, at hun aldrig ville vise det frem offentligt. Hun var bange. Og hun var åbenbart bange for vores vegne.«

Sådan fortæller Gro Hammerseng-Edin, der i 2008 var med til at vinde OL-guld i Beijing, i en klumme hos TV 2 Norge.

Det fik hende dog ikke til at slippe taget. Tværtimod. Dels fordi de var omringet af landsholdet, og derudover følte hun, at der var brug for, at de to holdt i hånd.

Fordi alle skal kunne leve frit, fortæller Gro Hammerseng-Edin, der skriver klummen i anledning af pride-ugen i Norge.

Hun fortæller, at det rører hende, når hun ser et regnbueflag og slår fast, at ingen skal frygte at få bank eller blive slået ihjel på grund af deres seksualitet.

Gro Hammerseng (th.) og Else Marthe Soerlie Lybekk efter sejren ved OL i 2008. Foto: PHILIPPE HUGUEN Vis mere Gro Hammerseng (th.) og Else Marthe Soerlie Lybekk efter sejren ved OL i 2008. Foto: PHILIPPE HUGUEN

Og her vil hun som et forbillede i idrætten gerne være med til at stå frem og påvirke folk. For hun oplever stadig episoder, der ryster hende.

»Det er bare nogle dage siden, jeg fik det i fjæset. Din skide homo-udtrykket. Ham der fyrede det af tænkte nok ikke over, at det nok er det, jeg er i nogens øjne. En skide homo. Ingen i rummet reagerede. Jeg stod alene. Der savnede jeg mit hold,« fortæller Gro Hammerseng-Edin, der slår fast, at idrætten skal være for alle, og at det rører hende at se spillere som Tore Reginiussen og Jonatan Tollås Nation med et flerfarvet anførerbind i denne uge.

Udover at have vundet OL-guld, har 40-årige Gro Hammerseng-Edin også to sølvmedaljer fra VM og tre guldmedaljer fra EM på sit håndbold-cv.

Både Gro Hammerseng og Anja Edin har spillet på det norske håndboldlandshold. Mens Hammerseng var kaptajn, da Norge blev Europamester i 2010, var Edin med ved VM i Kina i 2009.