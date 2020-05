Paris Saint-Germain-stjernen Luc Abalo har højst overraskende valgt at fortsætte karrieren i norske Elverum.

Dermed siger den franske højre fløj 'au revoir' til holdkammerater som Mikkel Hansen og Nikola Karabtic og 'hei' til mere beskedne forhold i den norske mesterklub.

Luc Abalo har været en del af det franske landshold siden 2005, og han har blandt andet vundet både VM og EM tre gange, ligesom det er blevet til to OL-guldmedaljer.

I Elverum er sportschef Nils Kristian Myhre da også bevidst om, at det er noget af et scoop, som nordmændene har lavet.

»Det er vildt og kæmpe stort for os,« siger Nils Kristian Myhre til TV 2 Norge.

»Det er den største spillerhandel i norsk håndbold nogensinde. Det er jeg sikker på,« fortsætter sportschefen.

35-årige Luc Abalo indrømmer da også gerne, at han ikke regnet med, at karrieren ville føre ham til Norge.

»Jeg havde aldrig troet, jeg skulle spille i Norge i løbet af min karriere.«

»Men jeg tror, at dette var udfordringen, som jeg havde ventet på uden at vide det, og nu kan jeg fortsætte med at vise mit spil frem,« siger Abalo, der har kontraktudløb med Paris denne sommer.