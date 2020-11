Det bliver Herning, der overtager Frederikshavns EM-kampe i håndbold til december.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Deremd kommer Jyske Bank Boxen i Herning til at lægge gulv til endnu flere kampe ved EM i kvindehåndbold.

Det sker, efter at DHF tidligere fredag meddelte, at de nye, skærpede coronarestriktioner i Nordjylland umuliggjorde afviklingen af EM-kampe i Arena Nord i Frederikshavn.

»Med hjælp fra vores gode samarbejdspartnere MCH og Herning Kommune har vi lavet en løsning, hvor kampene i både gruppe A og B nu spilles i Jyske Bank Boxen i Herning,« siger DHF-formand Per Bertelsen og tilføjer:

»På en dag som i dag, hvor alt skal omtænkes, priser vi os lykkelige for, at vi i MCH har en så god samarbejdspartner, der ikke alene stiller sig til rådighed for at løfte selve opgaven, men som også kommer til at gøre det på et sædvanligt højt niveau.«

Dette års kvinde-EM bliver ikke den første håndboldslutrunde, der afvikles i Jyske Bank Boxen.

Ved kvinde-EM i 2010, herre-EM i 2014, kvinde-VM i 2015 og herre-VM i 2019 blev der ligeledes spillet kampe i Herning.

Danmark og de andre EM-nationer skal i aktion fra 3. til 20. december. Norske Trondheim er sammen med Herning vært for turneringen.

Opdateres...