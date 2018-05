Den danske landsholdsspiller i håndbold Casper U. Mortensen skifter fra bundesligaklubben TSV Hannover-Burgdorf til den spanske storklub Barcelona.

Det bekræfter Barcelona.

»I mine øjne er Barcelona verdens største klub, så selvfølgelig er det en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg er meget ydmyg og vil arbejde hårdt for at opnå målene for klubben,« siger Casper U. Mortensen til TV2 Sport.

Barcelona viste allerede stor interesse i vinter, og siden har der været kontakt mellem klubben og fløjspilleren.

»Jeg havde lige forlænget min kontrakt i Hannover til 2020, men jeg blev enormt beæret over at høre, at de gerne ville købe mig fri. Det er ret vildt, det er sket, og det jeg da helt oppe at flyve over,« siger Casper U. Mortensen.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

Den danske landsholdsspiller annoncerede for et par uger siden, at han forlader bundesligaklubben TSV Hannover-Burgdorf til sommer.

»Det har været en svær beslutning for mig at forlade denne specielle klub til sommer,« skrev Casper U. Mortensen på Instagram.

Han forklarede, at han har haft tre gode sæsoner med fantastiske holdkammerater, trænere og fans.

»Men nogle gange byder livet på unikke muligheder, som man ikke kan sige nej til. Jeg har fået sådan en,« lød det fra venstrefløjen, der kort før jul blev gift med TV 2-værten Stine Bjerre Jørgensen.

Hannover-Burgdorf har allerede annonceret, at den spanske fløjspiller Cristian Ugalde erstatter danskeren på en toårig kontrakt til sommer. Han skifter fra ungarske Veszprem.