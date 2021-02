Den er go' nok – Kong Hansen vender hjem!

Mikkel Hansen vender næste sommer hjem til dansk klubhåndbold, hvor han har skrevet under på en treårig aftale med storsatsende Aalborg Håndbold.

Dermed vinker han farvel til tilværelsen i den franske hovedstad, Paris, hvor han i snart ni sæsoner har tørnet ud for Paris Saint-Germain.

»Det er en af de største dage i Aalborg Håndbolds historie. Mikkel er jo en af verdens absolut bedste spillere, og det har han været igennem en lang årrække. Det er et gigantisk scoop for klubben, og jeg glæder mig virkelig meget over tilgangen,« siger Aalborg-direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi har over en længere periode været inde i en rivende udvikling, og med denne signing er vi nu klar til at sætte overliggeren endnu højere.«

Mikkel Hansen har store ambitioner forud for sit skifte til Aalborg Håndbold.

»Jeg ser virkelig meget frem til at vende tilbage til dansk håndbold. Aalborg Håndbold er en meget spændende klub, der har præsteret store resultater på den internationale scene. Jeg har fortsat kæmpe ambitioner, og jeg tror på, at jeg kan være med til at hjælpe klubben med at tage endnu et skridt op ad den europæiske rangstige,« siger Mikkel Hansen.

Både B.T. og TV 2 kunne tidligere torsdag afsløre chokskiftet, som nu er helt officielt.

33-årige Mikkel Hansen forlod i 2012 dansk klubhåndbold, da han skiftede konkursramte AG København ud med den pengestærke franske klub Paris Saint-Germain, hvor han altså har tilbragt de seneste ni år af sin karriere.

Mikkel Hansen og kæresten Stephanie Gundelach venter deres andet barn.