Skjern er ude af kvalifikationen til EHF Cuppens gruppespil, efter at vestjyderne tabte til Alpla HC Hard.

Håndboldherrerne fra Skjern er overraskende færdige i EHF Cuppen allerede før gruppespillet.

I anden kvalifikationsrunde led vestjyderne et samlet nederlag til upåagtede Alpla HC Hard fra Østrig.

Efter en udesejr på 26-25 for en uge siden, virkede det som en formalitet at spille sig videre, da østrigerne lørdag gæstede Skjern.

Her lykkedes det de undertippede gæster at vinde 26-25 og dermed tvinge kampen ud i en afgørelse på straffekast.

Svenske Jonathan Stenbäcken endte som den helt store skurk for Skjern, da han brændte to gange i straffekast-konkurrencen, som østrigerne vandt 9-8.

Straffekast-konkurrencen endte som en lille farce, da ingen vidste, hvad der skulle ske, efter at hvert hold havde afviklet de fem første kast, og stillingen var helt lige.

Det tog flere minutter for de EHF-delegerede at nå frem til, hvilke spillere der skulle kaste, og om holdene skulle tildeles fem nye kast eller blot et enkelt ad gangen. Det endte med det sidste.

Stenbäcken havde allerede misset sit første forsøg, og da hans andet skud blev blokeret, endte det med et nederlag til Skjern.

/ritzau/