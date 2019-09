Odense led i seneste runde nederlag til Esbjerg, men er tilbage på sejrskurs med 27-23 over Randers i ligaen.

Odense Håndbold vandt i den forgangne sæson de første 21 kampe i ligaen i streg og sluttede som vinder af grundspillet.

I denne sæson blev det til et nederlag allerede i første spillerunde, da de forsvarende mestre fra Team Esbjerg blev for stor en mundfuld.

Fredag fandt fynboerne tilbage på sejrskurs, da håndboldkvinderne slog Randers HK med 27-23 på hjemmebane i ligaen.

Dermed har Odense fire point efter de første tre spillerunder - samme antal som Herning-Ikast, Esbjerg og Aarhus United, der dog alle har spillet en kamp mindre.

Randers ligger med to point på niendepladsen.

I fredagens kamp trak Odense hurtigt fra og kom på 11-6, inden kronjyderne kom tilbage i kampen og sled sig til en pausestilling på 14-14.

I anden halvleg kom fynboerne igen godt fra start efter flere gode redninger af Althea Reinhardt i målet og scoringer af fløjspilleren Freja Cohrt.

Cohrt lavede i alt seks mål i kampen og blev delt topscorer med Randers' Celine Sivertsen.

Med godt fem minutter tilbage af kampen var Odense foran med syv mål, men Randers stod for de sidste tre scoringer og pyntede på resultatet.

I mændenes liga, der tidligere fredag fik nyt navn og fremover hedder Primo Tours Ligaen, var TTH Holstebro på besøg i Ribe-Esbjerg.

Her vandt hjemmeholdet med 30-26 efter at have ført med 15-13 ved pausen.

Dermed lægger Ribe-Esbjerg sig i front af tabellen efter anden spillerunde, som det dog kun er de to hold, der indtil nu har spillet. TTH Holstebro har to point efter holdets første to kampe i ligaen.

/ritzau/