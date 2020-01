Odenses håndboldkvinder sikrede sig tirsdag en sikker sejr, da fynboerne besøgte Randers HK på udebane.

I begyndelsen af januar kom det frem, at Odense Håndbold til sommer tager afsked med syv spilleren herunder profilerne Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl.

Men i tirsdagens kamp på udebane beviste flere af de afgående profiler, at deres koncentration omkring klubben fortsat er intakt.

På udebane mod Randers HK vandt de fynske håndboldkvinder 34-25. Og her trådte flere af de spillere, som til sommer forlader Odense, i karakter.

De afgående spillere Trine Østergaard, Stine Jørgensen, Kathrine Heindahl og Suzanne Bækhøj stod for 21 af Odenses 34 mål i kampen, hvor de alle scorede på 100 procent af deres chancer.

Efter en tæt og målrig første halvleg, udnyttede fynboerne chancen for at trække fra Randers HK, da hjemmeholdet inden for kort tid fik to tominutters udvisninger.

Et par hurtige Odense-scoringer ændrede stillingen fra 14-14 til en pausestilling på 14-18 til udeholdet.

I anden halvleg så Odense sig aldrig tilbage, men trak yderligere fra hjemmeholdet.

Med sejren rykker Odense Håndbold op på siden af København Håndbold på andenpladsen i HTH Ligaen.

Københavnerne har spillet en kamp mindre, men møder senere onsdag Aarhus United.

/ritzau/