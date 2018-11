Odense Håndbold vandt søndag for anden gang på lidt over to uger over norske Larvik i Champions League.

Odense Håndbold måtte arbejde hårdt for sejren, da holdet søndag mødte norske Larvik på hjemmebane i kvindernes Champions League.

Efter at have vundet med otte mål i det første opgør mellem de to hold for lidt over to uger siden, blev det søndag til en dansk sejr på fire mål med cifrene 27-23.

Med sejren har Odense Håndbold fem point efter fire kampe i Champions Leagues gruppe A. Det rækker foreløbig til en andenplads i gruppen, hvilket vil sende klubben videre i den europæiske turnering.

Nordmændene startede søndagens returkamp bedst og tog fusen på fynboerne, der efter de første fem minutter var bagud 1-4.

Efter et par mindre justeringer fandt Odense dog melodien, og fem minutter senere var der udlignet til 4-4.

Kort efter kom det danske hold også foran for første gang i kampen, da fløjspiller Trine Østergaard gjorde det til 6-5.

Som pausen nærmede sig, begyndte det at gå ned ad bakke for hjemmeholdet, der lavede mange uprovokerede fejl og generelt manglede skarphed. Odense måtte derfor gå i omklædningsrummet bagud 13-14.

Jan Pytlick havde tilsyneladende fundet de rigtige gloser frem i pausen, for fynboerne kom flyvende ud til anden halvleg og havde efter tre minutter vendt 13-14 til 17-14.

Efter en timeout fik nordmændene sat en stopper for Odenses stormløb, og kampen blev mere jævnbyrdig.

Med et kvarter tilbage af opgøret holdt danskernes tremålsføring stadig. Larvik spillede sig på minus to et par gange, men hver gang svarede Odense tilbage med at bringe forskellen tilbage på tre.

Til sidst blev føringen udvidet med endnu et mål, og sejren blev sikkert kørt i hus.

/ritzau/