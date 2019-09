Sidste sæsons tredje- og fjerdeplads i kvindernes håndboldliga tog tirsdag de første point i denne sæson.

Efter nederlag i første kamprunde i kvindernes liga lykkedes det tirsdag både Odense Håndbold og København Håndbold at tage sæsonens første sejre.

Fynboerne, der tog bronzemedaljerne i sidste sæson, kom på pointtavlen med en sejr på 31-23 over Viborg HK. Københavnerne, som Odense slog i bronzekampen før sommerferien, vandt hjemme 27-24 over TTH Holstebro.

Sidste sæsons sølvvindere fra Herning-Ikast var også i aktion tirsdag og fulgte op på en storsejr i første runde over Ajax København ved igen at vinde i overbevisende stil. Denne gang over oprykkerne fra Horsens med cifrene 32-23.

Tidligere på aftenen vandt Randers HK 27-25 over Skanderborg.

Jan Pytlick og Odense var foran 12-10 ved pausen i kampen mod Viborg, inden føringen, som anden halvleg skred langsomt frem, blev udbygget.

Anderledes tæt var det mellem København og TTH. Hovedstadsklubben førte ellers med fire ved pausen, men i anden halvleg nærmede TTH sig, og det lykkedes udeholdet at udligne i kampens afslutning, inden København til sidst skruede bissen på og sikrede sejren.

