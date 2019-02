Odense Håndbold og København Håndbold spiller 24-24 i hovedrunden i Champions League i håndbold.

Odense Håndbold og København Håndbold spillede mandag aften uafgjort i Champions Leagues danske opgør.

Her tog københavnerne imod Odense i Brøndby Hallen, og det hele sluttede 24-24.

De to danske hold kæmpede om vigtige point i Champions Leagues gruppe 1. Her er holdene havnet i samme gruppe og ser ud til at være de to hold, der skal kæmpe om den sidste plads videre til kvartfinalen.

Det var især tydeligt hos fynboerne fra kampens indledning.

Odense fortsatte de gode takter fra ligaen, hvor holdet endnu ikke har sat point til, og holdet indledte kampen med at stå stærkt i forsvaret. De bolde, der kom igennem muren, snuppede landsholdsspiller Althea Reinhardt i Odense-målet.

Men en udvisning til Odenses Mette Tranborg efter syv et halvt minut satte gang i København. Et par fine redninger af norske Emily Stang Sando i målet og seks scoringer i træk betød, at 2-4 blev vendt til en 8-4-føring til hjemmeholdet.

Odense kunne slet ikke få angrebsspillet til at hænge sammen og skød gang på gang i de københavnske parader.

Det fik Odense-træner Jan Pytlick til at tage timeout, og så kom der gang i Mette Tranborg, der leverede to hurtige scoringer. Men helt tæt på kom fynboerne aldrig, og København gik til pause foran med 12-9.

I anden halvleg var det et helt andet Odense-mandskab, der kom stormende tilbage på banen, og efter ni minutters spil havde de orangeklædte spist Københavns føring, og det stod helt lige med 15-15.

Herfra fulgtes de to hold ad, og det lykkedes aldrig nogen af dem at trække fra, og så sluttede det hele lige.

Det betyder, at begge hold nu har fire point i gruppe 1. København ligger nummer fire med en bedre målscore end Odense på femtepladsen.

De fire bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalen.

Der er stadig fire gruppekampe tilbage for hvert af de danske hold.

/ritzau/