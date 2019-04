Kvartfinalen i Champions League blev endestationen for Odense, som fik store prygl af de forsvarende mestre.

Godt 20 Odense-fans havde taget turen til Ungarn i håbet om, at byens håndboldkvinder kunne levere overraskelsen på udebane mod storholdet Györ i Champions Leagues kvartfinaler.

Men trods en god start på kampen endte det med en gedigen afklapsning til det danske hold på 21-33 og et ærgerligt sidste indtryk i sæsonens Champions League.

- De er jo bare pissegode, hvis man kan tillade sig at sige det, og jeg synes ikke, det er nogen skam at tabe hernede, siger Odenses danske landsholdsfløj Trine Østergaard, som ikke hænger sig så meget i cifrene.

- Jeg synes, vi viste god moral, og alle, som kom ind på banen, bidrog med det bedste, de kunne. Vi tabte med skoene på.

Første opgør på Fyn endte med en etmålssejr til ungarerne, der har Anne Mette Hansen på holdet.

Dermed er Györ klar til Final-4 i Champions League, hvor holdet har været i finalen seks gange de seneste syv år med fire titler til følge, blandt andet de to seneste sæsoner.

- Vi vidste godt, det ville blive en sindssygt svær kamp, når vi skulle herned at spille, for de har en rigtig, rigtig god hjemmebane og et stjernespækket mandskab, siger Østergaard.

De danske gæster bed ellers godt fra sig i første halvdel af første halvleg, hvor holdene var helt jævnbyrdige indtil 10-10 efter 20 minutter.

Men en god håndfuld tekniske fejl på kort tid fra dansk side blev straffet prompte af det ungarske storhold, som derfra ikke så sig tilbage.

Hvert eneste Györ-angreb resulterede i scoring, og efter ti minutters ydmygelse af Odense frem mod pausen gik fynboerne i omklædningsrummet bagud med 10-18.

Györ fortsatte afstraffelsen efter pausen, og Odense nåede næsten et kvarter uden at sætte et mål i kassen.

Klasseforskellen var markant, og Trine Østergaard håber, at håndboldlektionen kan være gavnlig på sigt.

- Vi har fået øjnene op for, hvor meget der egentlig skal til for at være med på allerøverste hylde.

- Det er fint for os at få øjnene op for det og se, at vi skal hjem i træningslokalerne og træne endnu hårdere. Så håber jeg, at vi på sigt kan komme op på nogenlunde samme niveau, siger hun.

Først med Sara Halds reducering til 11-22 blev den danske måltørke stoppet, men ungarerne var aldeles overlegne, selv om danskerne fik sat en prop i mod slutningen.

Samtlige Györ-spillere kom på banen, og kun Szidonia Puhalak af markspillerne formåede ikke at komme på måltavlen.

Anne Mette Hansen nåede op på tre scoringer for ungarerne.

/ritzau/