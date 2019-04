Håndboldkvinderne fra Odense har fortsat ikke tabt point i slutspillet efter sejr over København Håndbold.

Sejr over TTH Holstebro, sejr over Nykøbing Falster Håndboldklub og nu sejr over København Håndbold. Læg dertil en garanteret plads i DM-semifinalen.

Det går godt for håndboldkvinderne fra Odense Håndbold, der efter tre kampe i slutspillet nu er oppe på otte point i den ene af slutspilspuljerne.

Dermed er de sikre på en plads i semifinalen.

Tirsdag aften tog Odense fra mødet med sidste års DM-finalemodstander, København Håndbold, med en sejr på 40-32.

Det var Københavns første nederlag i slutspillet, men holdet fra hovedstaden har også en god chance for at spille sig i semifinalen med fem point.

TTH og Nykøbing Falster har nemlig fortsat deres første point til gode i slutspillet.

Odense havde to point med ind til slutspillet som vinder af grundspillet i HTH Ligaen. Trods en knæskade til Mette Tranborg er holdet dog buldret ind i slutspillet, og Jan Pytlicks tropper fortsatte den stil tirsdag aften.

Fundamentet for en sejr blev lagt allerede i kampens begyndelse, da Odense bragte sig på 3-0 og siden 8-3.

Københavnerne kunne ikke hænge på, da de odenseanske gæster skruede op og kom på 15-9 18 minutter inde i opgøret.

Ved pausen førte Odense 22-16, og forspringet blev blot større i anden halvleg, før de to point tikkede ind på fynboernes konto.

Landstræneren for kvindelandsholdet, Klavs Bruun Jørgensen, var på plads på tribunen, og herfra kunne han se landsholdsspillerne Stine Jørgensen og Nadia Offendal brillere med henholdsvis syv og seks mål.

Samtidig endte Odense-målmand Tess Wester fra Holland med en redningsprocent på over 40 i den ellers målrige kamp.

København, TTH og Nykøbing Falster har alle en chance for at nå op på samme antal point som Odense i gruppen. Men i tilfælde af pointlighed er det holdenes placering i grundspillet, som afgør placeringerne.

/ritzau/