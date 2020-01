På en god anden halvleg vandt Odense Håndbold ude over Herning-Ikast. Team Esbjerg og København sejrede nemt.

Odense Håndbold rejste sig ovenpå det forsmædelige nederlag til Ajax København senest ved at vinde onsdagens udekamp mod Herning-Ikast med 30-26.

Sejren sendte foreløbigt Odense op på en tredjeplads i HTH Ligaen med 26 point for 18 kampe. Herning-Ikast har to point færre på femtepladsen.

Midtjyderne var ellers bedst i opgøret første del.

Norske Stine Skogrand var den store spiller i første halvleg, hvor hun med syv mål på otte forsøg var hovedårsagen til, at Herning-Ikast førte med 15-13 ved pausen.

Odense kom dog bedst ud til anden halvleg, og ved at score de første tre mål - to af Trine Østergaard - førte fynboerne med 16-15.

Derfra fulgte en periode med knebne Odense-føringer, men det begyndte for alvor at ligne noget for udeholdet, da 21-20 blev vekslet til 25-21 med 11 minutter tilbage.

Det kunne Herning-Ikast ikke svare tilbage på, og Odense vandt altså med fire mål.

Tidligere onsdag aften snuppede topholdene Team Esbjerg og København Håndbold begge komfortable storsejre helt efter bogen.

Team Esbjerg, der fører ligaen an med 33 point, vandt på hjemmebane foran 1836 tilskuere med 28-18 over Aalborg, der ligger næstsidst.

Føringen lød blot 13-11 ved pausen, men i anden halvleg øgede vestjyderne støt føringen.

Sanna Charlotte Solberg blev Esbjerg-topscorer med fem mål.

Hos København, der ligger nummer to i tabellen med 28 point, førte landsholdsspilleren Mia Rej an med syv mål, da København ude besejrede Horsens HE med 28-19.

Også her fulgte taberen nogenlunde med i første halvleg, som sluttede 12-14. Men også her gled København fra i anden halvleg og løb fra Horsens, der ligger tredjesidst.

/ritzau/