Nykøbing Falster var tæt på et stort comeback, men Odense Håndbold holdt stand og vandt 25-24.

Odense. Odense Håndbold hentede onsdag aften den tiende sejr af ti mulige i HTH Ligaen, da holdet tog imod Nykøbing Falster i et spændende topopgør mellem ligaens nummer et og tre.

Kampen var helt lige i lidt mere end en halvleg, men herefter slog cheftræner Jan Pytlicks sejrsvante mandskab til og vandt 25-24.

Gæsterne var dog tæt på at fuldbyrde et flot comeback til sidst.

Pausestillingen var 10-9 til Odense efter første halvleg, hvor begge hold havde svært ved at bryde igennem rent offensivt.

Begge hold savnede store profiler som Stine Jørgensen (Odense) og Kristina Kristiansen (Nykøbing Falster).

I anden halvleg slog Odense et stort hul, da holdet med fem mål i træk kom foran 17-12.

Det formåede Nykøbing Falster ikke at komme tilbage fra, selv om gæsterne prøvede ihærdigt, anført af Johanna Westberg, der scorede ni mål.

Stillingen 17-22 blev til 23-24, men et minut før tid scorede Mette Tranborg til 25-23 for Odense, hvilket blev kampens reelle afgørelse.

Hun blev sammen med Mie Højlund topscorer for Odense med fem mål.

Mens Odense Håndbold har 20 point for 10 kampe, har Nykøbing Falster 15 point.

De tidligere mestre har kun hentet et enkelt point i de seneste tre ligakampe.

Ellers formstærke Team Esbjerg tabte ligeledes for kun anden gang i ligaen i sæsonen, da Aarhus United overraskende tog hjem med en sejr på 28-25.

Stillingen var 11-11 ved pausen, men i anden halvleg tog gæsterne over og sikrede sejren.

Dermed fik Team Esbjerg brudt en flot stime på otte sejre i træk i ligaen.

Vestjyderne er fortsat nummer to med 16 point, mens Aarhus United lige som Nykøbing Falster har 15 point.

I onsdagens øvrige kampe vandt Herning-Ikast Håndbold 28-21 hjemme over Ringkøbing Håndbold, Viborg HK vandt 26-18 hjemme over Skanderborg Håndbold, mens EH Aalborg sejrede med hele 32-22 ude over Ajax København.

Dermed fik nordjyderne point for første gang i sæsonen, og Ajax indtager nu sidstepladsen med et point.

/ritzau/