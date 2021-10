Der venter en af de helt store opgaver på håndboldbanen, når Odense Håndbold søndag møder Györi i Champions League. Men træner Ulrik Kirkely har en plan.

Odense Håndbold har haft en forrygende sæsonstart i Bambusa Kvindeligaen.

Efter syv kampe har Odense Håndbold syv sejre. Men nu står de overfor de femdobbelte Champions League-vindere Györi.

»Vi skal holde snuden i sporet på mange af de samme ting i kampen mod Györi. Vigtigheden af at kunne kontrollere tempoet er afgørende mod de bedste,« siger Odense Håndbold-træner Ulrik Kirkely og fortsætter:

»Det kunne vi også se i onsdagens kamp i HIH, hvor jeg var rigtig tilfreds med store dele af kampen. Solidt forsvar med en stærk Althea (Althea Reinhardt red.) i målet. Og så spillede vi med et meget lavt antal tekniske fejl.«

Det er ikke første gang, at Odense Håndbold møder ungarske Györi.

Kvinderne fra Odense havde fornøjelsen af det stjernespækkede ungarske hold i sidste sæson i Champions League, hvor det på udebane blev til et syvmålsnederlag.

Men på hjemmebane overraskede Odense Håndbold. Her formåede de orangeklædte at spille uafgjort mod Györi.

»Vi spillede i sidste sæson to fornuftige kampe mod Györi, og jeg tror på, at vi kan udfordre dem igen. Det er altid spændende at måle sig mod nogle af de skarpeste på den internationale scene,« afslutter Ulrik Kirkely.

Györi råder over danske Anne Mette Hansen, der er anfører for storklubben, men også over en perlerække af stjernespillere som Amandine Leynaud, Stine Oftedal, Silje Solberg og Veronica Kristiansen.

Opgøret fløjtes i gang i Phønix Tag Arena klokken 16.00. Kampen kan ses på Viaplay.