»Vi glæder os til at slutte Champions League-puljespillet med en hjemmekamp mod Kastamonu,« siger Ulrik Kirkely, der er cheftræner i Odense Håndbold.

Det er nemlig sidste gruppekamp i Champions League, der venter kvinderne fra Odense Håndbold.

Play off-kampene venter lige rundt om hjørnet, men først skal Odense prøve kræfter med tyrkiske Kastamonu Belediyesi GSK.

»Vi har mange gode ting at tage med fra vores sidste to kampe mod Metz og Nykøbing. Især angrebsmæssigt leverer vi på et stabilt højt niveau i store perioder af begge kampe,« siger Ulrik Kirkely.

Men selvom Odense Håndbold har været stabile i angrebspillet, så er der én bestemt spiller fra Kastamonu, som kan drille Odense-forsvaret.

Jovanka Radicevic er navnet, og hun er med sine 80 Champions League-mål topscorer for tyrkerne.

Jovanka Radicevic gjorde også ondt på de orange i det første indbyrdes opgør, hvor hun scorede ni gange.

»Forsvarsdelen skal vi have løftet nogle procenter, så vi kan sammensætte længere kvalitative perioder med færre udfald,« forklarer Odense-træneren.

Odense Håndbold er videre til play off-kampene, men med en sejr kan de orange potentielt spille sig op på fjerdepladsen i gruppen og dermed få en bedre placering i forhold til de kommende kampe.

Placeringen afhænger også af, hvordan russiske CSKA Moskva klarer sig i mødet med Metz Handball.

»Kastamonu har spillet med større kvalitet i 2022 end tidligere på sæsonen. Vi er klar til at gå efter de to point,« siger Ulrik Kirkely afslutningsvis.

Opgøret fløjtes i gang klokken 16.00, og du kan se med på TV3 Max.