Odense tabte 21-33 hjemme til Viborg, og det udnyttede Team Esbjerg til at snuppe sejren i grundspillet.

Team Esbjerg kan sende en tak til rivalen Viborg HK for, at vestjyderne ender som vinder af grundspillet i Bambusa Kvindeligaen.

I grundspillets sidste runde imponerede viborgenserne nemlig ved at vinde hele 33-21 ude over Odense Håndbold, og da Team Esbjerg samtidig bankede Randers HK med 34-16, må fynboerne overdrage førstepladsen til Team Esbjerg.

Førstepladsen i grundspillet er vigtig, hvis grundspilsvinderen også når frem til de afgørende knockoutkampe om DM-guldet. I både semifinale- og finaleserien har grundspilsvinderen hjemmebane, hvis der spilles en tredje og afgørende kamp i serien.

- Hjemmebanefordelen betyder selvfølgelig meget, selv om der ikke må være tilskuere lige nu, siger Team Esbjerg-træner Jesper Jensen til TV2 Sport, efter grundspilssejren var en realitet.

Odense Håndbold skulle ellers bare bruge et enkelt point hjemme mod Viborg for at bevare førstepladsen, men hjemmeholdet åbnede opgøret med svage afslutninger og en række sjuskefejl. De takter fortsatte gennem næsten hele kampen.

Gæsterne var mere driftsikre og udnyttede Odenses fejl til hurtigt at opbygge en føring på tre mål. Den voksede og skrumpede i løbet af første halvleg, og da pausebuzzeren lød i hallen, lød Viborgs føring på 14-10.

Oveni så Odense-profilen Mie Højlund ud til at have pådraget sig en skade, der kommer på et meget ubelejligt tidspunkt lige før slutspillet.

Viborgenserne fortsatte de lovende takter i anden halvleg, hvor holdet scorede mål på stribe, og føringen voksede.

I Esbjerg var der aldrig tvivl om udfaldet. Vestjyderne smadrede Randers fra start, og da der var spillet 22 minutter, havde gæsterne stadig kun scoret tre gange og var bagud 3-14.

I løbet af anden halvleg legede Esbjerg videre, og sejren endte med at være på ydmygende 18 mål. Alle de esbjergensiske markspillere kom på måltavlen.

13 af holdene i Bambusa Kvindeligaen kan nu begynde at forberede sig på slutspillet og nedrykningsspillet, der begynder om to uger.

Vendsyssel-spillerne kan til gengæld gå på sommerferie med visheden om, at næste sæson står på 1.-divisionshåndbold.

/ritzau/