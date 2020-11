Viborg førte i store dele af første halvleg, men blev løbet over ende af Odense Håndbold i anden halvleg.

Odense Håndbold fortsætter stimen af sejre i Bambusa Ligaen, og onsdag tog holdet endda en god skalp, da topkampen ude mod Viborg HK blev vundet med imponerende 32-23.

Det var ellers helt lige i første halvleg, men Odense leverede en magtdemonstration efter pausen.

Det var fynboernes 11. ligasejr i træk, men det rækker alligevel ikke til rækkens førsteplads.

Team Esbjerg bragte sig tidligere onsdag på førstepladsen med 23 point for 13 kampe, mens Odense har 22 point for 12 kampe. Viborg er på samme pointtal, men for 13 opgør.

Inden topkampen havde både Odense og Viborg kun en gang hver i ligaen forladt banen uden en sejr, og det var tydeligvis to formstærke mandskaber, der bød hinanden op.

Viborg startede bedst og kom foran 6-3, men snart havde Odense udlignet til 6-6.

Derfra havde Viborg de fleste føringer, men kun ved 12-10 var den på mere end et mål, og Odense blev ved med at hænge på, og Freja Cohrt sørgede med målet til 14-14 for, at det var helt lige ved pausen.

Cohrt scorede også fynboernes to første mål i anden halvleg og medvirkede stærkt til, at Odense ved 17-15 førte med to mål for første gang.

Da den hollandske venstre back Lois Abbingh efterfølgende scorede til 18-15, tog Viborg-træner Jakob Vestergaard timeout.

Det hjalp dog ikke i første omgang, da der fulgte en periode, hvor Odense skiftevis førte med tre og fire mål.

Viborg kom dog nærmere, da Line Haugsted med et kvarter tilbage reducerede til 20-21, men tættere på kom hjemmeholdet ikke. Fem minutter senere førte Odense med 25-21.

Viborg forsøgte med en ny timeout, men hjemmeholdet var knækket. Odense var en klasse bedre nu og nåede at være foran med ti mål i slutfasen.

Tidligere onsdag aften vandt Team Esbjerg uden problemer ude over Randers med 33-25 efter 19-10 ved pausen.

Randers førte 1-0 og 2-1, men derfra blev det ensidigt, og allerede inden pausen nåede Team Esbjerg at føre med 11 mål. Randers pyntede på stillingen i den resterende del af kampen, men spænding var en by i Rusland.

Alle Esbjerg-markspillere kom på tavlen, men den spanske bagspiller Nerea Pena skilte sig særligt ud med syv træffere på lige så mange forsøg.

København ligger på fjerdepladsen i ligaen med 18 point for 13 kampe efter en hjemmesejr i lokalopgøret på 25-17 over Ajax.

Herning-Ikast snuppede en endnu større sejr, da hjemmekampen mod Skanderborg blev vundet 34-18.

Horsens hentede en sjælden sejr ved at vinde ude over Silkeborg-Voel med 24-23, og endelig vandt Aarhus United hjemme med 23-20 over Nykøbing Falster Håndboldklub.

/ritzau/