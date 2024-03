To dage efter vigtig Champions League-sejr bankede Odense upåagtede Bjerringbro med 14 mål.

Ganske som ventet kunne Odense Håndbold tirsdag aften sætte yderligere to point ind på kontoen i Kvindeligaen.

På udebane mod Bjerringbro, der ligger næstsidst i rækken, vandt fynboerne 37-23 efter at have ført 18-13 ved pausen.

Kampen blev spillet blot to dage efter odenseanernes vigtige Champions League-sejr over CSM Bucuresti, og flere af Odenses profiler blev sparet i opgøret mod bundholdet.

Det gjaldt blandt andre landsholdskeeper Althea Reinhardt og landsholdsback Mie Højlund, der begge fulgte hele kampen fra bænken.

Den norske back Ragnhild Valle Dahl var fynboernes farligste spiller med 11 fuldtræffere.

Med sejren kommer fynboerne i lighed med Ikast op på 36 point, men midtjyderne beholder sin andenplads qua bedre resultater i de indbyrdes møder. Ikast har desuden en kamp i baghånden.

Også Sønderjyske var i aktion tirsdag i Kvindeligaen, og sønderjyderne tog et stort skridt mod en plads i slutspillet.

Det blev nemlig til en ligeledes magelig sejr på 37-23 over Horsens, der nu får svært ved at nå slutspillet og skal koncentrere sig om ikke at rykke ned.

/ritzau/