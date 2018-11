Fynboerne er klar inden søndagens svære kamp mod Buducnost. Også uden Stine Jørgensen, siger træner Pytlick.

Det bliver kamp til stregen, når Champions League-debutanterne Odense Håndbold skal møde veteranerne Buducnost fra Montenegro på hjemmebane.

Sidst holdene stod over for hinanden, vandt montenegrinerne. Søndag får de fynske kvinder mulighed for at revanchere sidste måneds nederlag - og det bliver ikke nemt, siger cheftræner Jan Pytlick.

- De er et meget rutineret hold i Champions League. Holdet er identisk med Montenegros landshold, så det er sindssygt godt sammenspillet. Det vil sige, at spillerne kan deres løbebaner, og timingen i forhold til hinanden er super god.

- Fordi de er så sammentømret, skal vi være meget dygtige på vores forsvarsdel for at have en chance for at slå dem, siger han.

At kampen denne gang spilles på fynsk jord kan være med til at sikre en sejr, mener Pytlick.

Men i modsætning til sidste gang, at modstanderen hed Buducnost, skal cheftræneren undvære den knæskadede landsholdsanfører, Stine Jørgensen.

I stedet har Jan Pytlick kørt to bagspillere i stilling til at træde i karakter i den markante profils fravær - heriblandt den 20-årige landsholdsspiller Mie Højlund.

- Det er nogle andre, der skal træde i hendes rolle. Vi har Mie Højlund og Ingvild Bakkerud. Vi har klaret os godt igennem uden Stine Jørgensen, og de er nogle, der er vokset med opgaven, siger han.

Det er ikke kun i Odense, at landsholdsanfører Stine Jørgensen er savnet.

Selv om hun var meldt ude af EM i Frankrig grundet knæskaden, var hun alligevel med i landstræner Klavs Bruun Jørgensen bruttotrup på 28 spillere.

Og ved torsdagens udtagelse af EM-truppen, blev to ud af 16 pladser holdt åben.

Ifølge Jan Pytlick er det endnu usikkert, hvornår Stine Jørgensen er spilleklar.

- Status er, at det går rigtig godt med hendes genoptræning. Det ser rigtig fint ud, men vi må tage en uge ad gangen, siger han.

Fynboerne har indtil videre haft en flyvende start på den europæiske turnering.

Odense Håndbold topper kvindernes Champions Leagues gruppe A med fem point efter to sejre, en uafgjort og et nederlag.

En sejr over Buducnost er afgørende for debutanterne, der næsten har sikret en plads videre i den europæiske turnering.

- Vi skal vinde kampen. Det er vanvittig vigtigt, at vi får to point.

- Det vil betyde, at vi får flere point med over i hovedrunden, og så står vi bedre end Buducnost, hvis vi slår dem med mere end tre mål, siger han med henvisning til det indbyrdes regnskab.

/ritzau/