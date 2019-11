Mie Højlund og Althea Reinhardt har begge fået forlænget deres kontrakt med Odense Håndbold frem til 2024.

Odense Håndbold får også glæde af Mie Højlund og Althea Reinhardt i de kommende fire sæsoner.

De to danske landsholdsspillere har forlænget deres kontrakt med klubben, så den nu løber til sommeren 2024. Det skriver Odense i en pressemeddelelse.

Den 23-årige målvogter Althea Reinhardt har spillet i klubben siden 2016, og hun er glad for, at hun de kommende mange år skal blive i den fynske hovedstad.

- Jeg utrolig glad og stolt over, at jeg kan blive i Odense håndbold. Jeg har været utrolig glad for min tid i Odense og ser frem til at kunne forsætte min udvikling i en klub, der har lige så store ambitioner som jeg selv, siger hun i pressemeddelelsen.

Også Odense-træner Jan Pytlick er glad for, at Reinhardt bliver i klubben.

- Althea er måske et af de største målvogtertalenter i Europa lige nu, og hun har vist enorm høj stabilitet i de sidste to sæsoner, siger han.

Mie Højlund kom til Odense i 2017, og også hende er Pytlick glad for at kunne beholde.

- Mie er en fantastisk dygtig all around-spiller, som er god i både forsvar og angreb. Hun er en komplet håndboldspiller, som også vil få stor betydning på vores hold i fremtiden, siger Pytlick.

Både Højlund og Reinhardt samles i denne uge med det danske landshold, der på torsdag flyver til Japan, hvor holdet spiller sin første kamp ved VM mod Australien 30. november.

/ritzau/