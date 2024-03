Odense slog søndag CSM Bucuresti med 29-25, hvilket sender det danske hold direkte i CL-kvartfinalen.

En fremragende første halvleg lagde fundamentet for Odense Håndbold, der søndag besejrede rumænske CSM Bucuresti med 29-25 i kvindernes sidste runde af Champions League-gruppespillet.

Med sejren sikrede Odense sig den vigtige andenplads i gruppe A, der dermed giver direkte fynsk deltagelse i turneringens kvartfinaler.

Inden søndagens sidste runde af Champions League-gruppespillet indtog Odense den gyldne andenplads, mens Bucuresti var to point efter på tredjepladsen.

Rumænerne havde i efteråret vundet det første møde i Bukarest, og Odense skulle derfor have point på hjemmebane, hvis det skulle blive til en plads direkte i kvartfinalen for fynboerne.

Fire gange tidligere havde Odense stået over for Bucuresti, og det var endnu ikke lykkedes for det danske hold at besejre rumænerne. Det skulle dog ændre sig søndag eftermiddag.

Odense skulle lige bruge et par minutter på at finde sig til rette i kampen, men da det skete, var det sprudlende håndbold, som det danske hold leverede i første halvleg.

Offensivt spillede Odense varieret og fordelte boldene pænt rundt på banen. Flere gange lykkedes det for fynboerne med tempofyldt håndbold at splitte den rumænske defensiv fuldstændig ad.

Samtidig stod hjemmeholdet solidt defensivt, hvilket gav Althea Reinhardt i Odense-målet optimale betingelser for at stå en god første halvleg.

Ved pausen havde den fynske føring vokset sig til fem mål.

Det var dog tydeligt, at Bucuresti også indeholdt kvalitet. Hver gang Odense lavede fejl, blev det prompte straffet af rumænerne.

Det viste sig fra anden halvlegs start, hvor Odense sløsede i et par afgørende situationer, og så lød den danske føring kun på to mål ti minutter inde i anden halvleg.

Til gengæld holdt Althea Reinhardt fortsat højt niveau, og flere gode redninger fra hendes side var medvirkende til, at Odense holdt fast, og som anden halvleg skred frem, fik man genetableret føringen på fem mål.

I slutminutterne forsøgte gæsterne med et offensivt forsvar, men det voldte ingen problemer for Odense, der i sikker stil kørte sejren og den vigtige andenplads hjem.

