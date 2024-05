Odense Håndbold sikrede sig lørdag tredjepladsen med en sejr på 33-30 i den anden bronzekamp mod Ikast.

Efter en sejr på 29-27 i første bronzekamp over Ikast Håndbold tirsdag, gjorde Odense Håndbold lørdag arbejdet færdigt i egen hule og sikrede bronzemedaljerne med en sejr på 33-30.

Dermed formåede fynboerne at rejse sig fra skuffelsen i semifinalen, hvor det overraskende blev til et exit mod Nykøbing Falster Håndbold.

Bronzemedaljen holder liv i Champions League-drømmen for Odense, der med tredjepladsen har mulighed for at søge om en tredje dansk plads i turneringen.

De to finalister, Team Esbjerg og NFH, er allerede sikret Champions League-deltagelse efter sommerpausen.

Odense leverede lørdag en sprudlende første halvleg offensivt, hvor særligt stregspilleren Maren Aardahl voldte Ikast store problemer.

Midtjyderne kunne ikke finde et modsvar på den norske stregspiller, der i første halvleg scorede hele syv mål og endte kampen på otte scoringer.

I den anden ende af banen var Ikast også i målhumør, hvilket gjorde, at de to hold gik til pause med 19-16 i værternes favør.

Helena Elver var den helt store oplevelse spillemæssigt for Odense. Playmakeren sluttede kampen på tre mål, men havde en finger med i næsten alt offensivt for fynboerne.

Afstanden mellem de to hold forblev på et par mål anden halvleg igennem, hvor Odense virkede i fuld kontrol.

Syv minutter før tid kom Ikast dog kort op og snuse kun et enkelt mål efter værterne, men tættere blev det aldrig.

/ritzau/