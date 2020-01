Syv spillere forlader Odense Håndbold efter sæsonen, men målsætningen er uændret, siger klubbens direktør.

Torsdag meldte Odense Håndbold ud, at hele syv spillere, hvoraf fem er store navne og landsholdsspillere, forlader klubben til sommer. Det kommer godt en uge efter, at cheftræner Jan Pytlick blev fyret.

Set udefra kunne det ligne en større udrensning og nedskalering i den ambitiøse klub, som trods stor økonomisk satsning og mange stjernespillere de seneste sæsoner ikke har formået at vinde en titel.

Men ambitionsniveauet er ikke sænket, fortæller administrerende direktør Lars Peter Hermansen.

- Slet, slet ikke. Vores ambitioner er lige så ambitiøse og store, som de har været hele tiden. Så det kan jeg absolut sige meget, meget stort nej til.

- Det, som er vigtigt for Odense Håndbold fremadrettet, er, at vi fortsat kan spille med i toppen - og selvfølgelig også spille med om det ædle metal, slår han fast.

Spørgsmål: Vil det sige, at budgettet forbliver det samme fremover?

- Det forbliver uændret, og der vil i øvrigt også være mulighed for at lave yderligere tiltag, hvis vi ønsker det, siger direktøren.

Han fortæller, at flere af spillerne selv har ønsket at prøve noget nyt, mens nogle har fået at vide, at de ikke indgik i klubbens planer for fremtiden.

Derfor har man i noget tid vidst, at den store spillerafgang var på vej, og samtidig med udmeldingen om dette kunne klubben da også præsentere tre erstatninger.

Mens Stine Jørgensen, Trine Østergaard, Kathrine Heindahl, Ingvild Bakkerud, Nathalie Hagman, Suzanne Bækhøj og Anne Mette Pedersen forsvinder, kommer Rikke Iversen, Ayaka Ikehara og den hollandske verdensmester Lois Abbingh til.

Syv ud og tre ind giver et minus på fire, men selv om budgettet til spillertruppen er det samme, så bliver der lidt færre i truppen i næste sæson.

- Det ser voldsomt ud, men man skal også tænke på, at vi har haft ret mange spillere i truppen.

- Vi kommer til at have lidt færre spillere i truppen til næste år, men vi synes ikke nødvendigvis, at vi står mere svækket, end vi gjorde i går, siger Lars Peter Hermansen.

Holdet råder da også fortsat over profiler som Mie Højlund, Althea Reinhardt, Freja Cohrt, Nycke Groot og Tess Wester.

Og de tilbageværende profiler skal nok få flere dygtige kolleger, lover direktøren.

- Vi er i markedet nu, og jeg kan også godt sige, at der kommer flere spillere til. Det er der ingen tvivl om. Der kommer i hvert fald et par spillere mere, siger han.

Klubben er også på jagt efter en ny træner efter fyringen af Jan Pytlick.

Odense har ikke travlt og har ikke sat sig en deadline, men ifølge Lars Peter Hermansen har man fået "mange spændende henvendelser" fra interesserede trænere.

/ritzau/