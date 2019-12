Københavns håndboldkvinder var tæt på stort comeback, men tabte pokalsemifinalen til Odense Håndbold.

Odense Håndbold har aldrig vundet en titel, men det kan klubben lave om på søndag eftermiddag.

Her udgør klubben den ene halvdel af finalen i kvindernes pokalturnering.

Det blev afgjort lørdag, da de odenseanske håndboldkvinder besejrede København Håndbold 26-25 i den første semifinale ved Final 4-stævnet i Holstebro.

Finalen blev først afgjort i forlænget spilletid. Odense var ellers foran med fem mål, men gik fuldstændig i stå i anden halvleg. I den forlængede spilletid genfandt fynboerne niveauet og bookede finalepladsen.

Senere lørdag dyster TTH Holstebro, der har fordel af hjemmebane i Gråkjær Arena, og Herning-Ikast om den anden billet til finalen, der spilles søndag i samme hal.

Odense indledte opgøret med en stribe tekniske fejl, og København bragte sig foran ad flere omgange.

Godt så det ud for københavnerne, da landsholdsspilleren Mia Rej scorede på en kontra et kvarter inde i første halvleg og sendte København i front med to mål.

Så begyndte fynboerne ellers at få greb om opgøret. Sidste halvdel af første halvdel tilhørte Jan Pytlicks tropper, som vandt de sidste 15 minutter med seks mål.

Hollænderen Nycke Groot førte an i Odenses offensiv, mens landsmanden og verdensmesteren Tess Wester stod med en høj redningsprocent i målet.

Halvlegen blev afsluttet på dramatisk vis, da Nathalie Hagman skød bolden i mål, netop som kampuret rundede 30 minutter, og pausehornet lød.

Sekvensen blev set igennem på video, og dommerne valgte at godkende målet, der bragte Odense foran med 14-10.

Et kraftfuldt skud af Mie Højlund bragte for første gang fynboerne foran med fem mål i begyndelsen af anden halvleg.

Men København fik spist af forspringet. Mia Rej reducerede til 16-18 på et straffekast, og Odense-spillerne virkede usikre.

Odenses angreb haltede gevaldigt, og med et kvarter igen udnyttede Larissa Nusser det københavnske overtag til at udligne til 19-19.

København kom også foran, mens Odense forgæves ledte efter nøglen og var uden scoring i næsten 15 minutter, før Højlund fik udlignet.

Fejl efter fejl betød, at slutningen blev særdeles rodet. Foran med et mål havde København bolden på egne hænder, men mistede den, og Nycke Groot udlignede med fem sekunder tilbage.

Stillingen 22-22 betød, at kampen skulle i forlænget spilletid. Her var Odense pludselig ovenpå igen - blandt andet takket være en velspillende Tess Wester i målet.

Odense kom foran med tre mål, men København svarede endnu en gang igen. Denne gang holdt Odense dog stand.

/ritzau/