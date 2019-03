Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har vedtaget, at VM i 2021 og i fremtiden udvides fra 24 til 32 hold.

Når de danske håndboldherrer i januar 2021 skal forsvare VM-titlen, bliver det i konkurrence med otte flere hold end i år.

Ved VM i Egypten i 2021 og fremover bliver der 32 deltagende hold - i år var der kun 24 nationer med.

Det er officielt vedtaget af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) i sidste uge, og det er noget, der på mange måder glæder Per Bertelsen, formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

»Vi imødekommer den kritik, der har været fra spillersiden, fordi nu kommer der flere hviledage,« siger Per Bertelsen.

Under VM i januar klagede flere spillere over et for hårdt og tætpakket kampprogram, og det bliver der nu lavet om på.

Danmark spillede eksempelvis ti kampe på blot 18 dage. Sådan bliver det ikke ved næste VM, hvis danskerne endnu en gang skulle stryge til tops.

»Der er nogle gode elementer i det set fra dansk synspunkt. Der kommer en kamp mindre, hvis man går hele vejen. Og der vil altid være en fridag mellem to kampe i det nye system. Det hilser vi helt klart velkomment.«

»Det vil også være sådan, at såfremt der er en rejsedag af en vis karakter, så vil man få både en rejsedag og en hviledag. I det gamle system var en rejsedag samtidig også en hviledag,« forklarer Bertelsen.

Han giver et eksempel på ændringen:

»Hvis du havde en seks timers rejse fra det ene hotel til det andet i det gamle system, så var det din hviledag, der smuttede. Sådan vil det ikke være i det nye system.«

Selv om Asien, Afrika og andre verdensdele får flere hold med til VM, vil Danmark hurtigere komme til at spille konkurrencedygtige kampe i det fremtidige turneringsformat, fordi de dårligste hold bliver slået hurtigere ud.

Det forklarer DHF-formanden, som glæder sig over den nye struktur.

»Som udgangspunkt synes vi, det er fint, at der kommer flere hold med. Der kommer også flere europæiske nationer med.«

»I det nye system kommer man hurtigere til at spille mod ligeværdige modstandere ved VM. Vi kommer hurtigere væk fra de nyttesløse kampe,« siger Bertelsen.

Danmark har planer om at være vært for herre-VM i 2025 sammen med Norge og Schweiz.

Det er dog blevet mere usikkert med VM-udvidelsen, forklarer Bertelsen.

»I øjeblikket afventer vi nogle yderligere oplysninger fra IHF. Der kommer en helt ny runde om 2025, hvor landene bliver spurgt, om de er interesserede. Fordi forholdene er ændret.«

»Vi har sendt en forespørgsel til IHF for at høre, hvad de ændrede betingelser vil betyde,« siger han.

Det bliver først afklaret på et senere tidspunkt i en løbende dialog med de andre medværter.

»Vi havde onsdag et møde med Norge, som er en del af buddet i 2025, og vi er enige om at afvente IHF. Derefter vil vi sætte os ned sammen med Schweiz og finde ud af, hvorvidt vi skal byde ind.«

»Når der er otte lande mere med, så har det nogle økonomiske aspekter, som vi er nødt til at kende. Der er flere ting, vi skal have styr på,« siger Bertelsen.

/ritzau/