Endnu en spiller fra Serbiens kvindelandshold i håndbold er testet positiv for coronavirus ved EM i Danmark.

Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

Dermed er to spillere foreløbig testet positive i den serbiske EM-lejr efter ankomsten til Danmark.

Tidligere på dagen blev fredagens EM-kamp mellem Serbien og Holland i Kolding udskudt til lørdag, efter at en anden spiller fra det serbiske landshold havde afgivet en positiv test.

Serbiens landstræner, Ljubomir Obradovic. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Serbiens landstræner, Ljubomir Obradovic. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

I forlængelse af de positive test er spillerne blevet isoleret og sat i karantæne. Deres værelseskammerater er ligeledes blevet isoleret fra resten af holdet.

De positive test kommer allerede på slutrundens to første dage, efter at det serbiske landshold er trådt ind i den strikse EM-boble, hvor spillere, trænere og officials er isoleret fra resten af omverdenen for at undgå smittespredning under slutrunden.

Her skal spillere og trænere testes mindst hver tredje dag.

Alle resterende medlemmer af den serbiske landsholdslejr har foreløbigt leveret en negativ test, men nu skal hele det serbiske hold i isolation og testes igen lørdag for at sikre, at smitten ikke breder sig yderligere på holdet.

EM-kamp mellem Holland og Serbien i Kolding er udskudt efter fund af coronasmitte. Foto: Bo Amstrup Vis mere EM-kamp mellem Holland og Serbien i Kolding er udskudt efter fund af coronasmitte. Foto: Bo Amstrup

De positive test har udsat fredagens kamp mellem Holland og Serbien.

Udsættelsen er den første i en EM-turnering, der har været omgivet af stor usikkerhed, efter at Norge måtte trække sig som medvært.

Den norske del af arrangementet blev flyttet til Danmark, som derefter blev enearrangører. Men det skete ikke uden sværdslag med de danske myndigheder.

Indtil for 10 dage siden var det tvivlsomt, om EM overhovedet ville blive afviklet. Og da den gik i gang i Herning og Kolding torsdag, skete det under store sikkerhedsforanstaltninger.

I tirsdags blev en rumænsk spiller testet positiv ved ankomsten til Danmark. Det forhindrede dog ikke de øvrige rumænske spillere i at gå på banen mod Tyskland torsdag.

Holland og Serbien udgør sammen med Ungarn og Kroatien gruppe C ved EM-turneringen.

EM I HÅNDBOLD - KOMMENDE KAMPE