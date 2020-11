Lige nu hersker der kaos om det danske værtsskab til kvinde-EM i håndbold. Men også hos herrerne ulmer problemerne.

For i januar er det planen, at 32 håndboldnationer fra hele verden - heriblandt de forsvarende verdensmestre Danmark - drager til Egypten for at afvikle VM i håndbold.

Men den nuværende verdenssituation har sat store spekulationer i gang, hvorvidt det overhovedet er muligt at afvikle slutrunden.

Det internationale håndboldforbund (IHF) har indført en masse restriktioner, der skal forhindre corona-problemer, men hvis du spørger nogle af sportens største stjerner, så vil de ikke af sted.



Heriblandt den kroatiske superstjerne Domagaj Duvnjak.



»Det er for farligt,« siger han i håndboldpodcasten 'Kreis Ab', hvor han også får opbakning af den islandske Barcelona-stjerne Aron Palmarsson.

»Man burde aflyse. Jeg forstår ikke, at vi i den her situation skal flyve derhen og spille,« lyder det fra islændingen.

Den tyske landsholdsspiller Patrick Wiencek er også på samme linje.

»Hvis min personlige holdning havde betydning, så ville jeg selvfølgelig ikke spille VM. Der er intet vigtigere end helbredet. Og det glemmer folk desværre ret hurtigt,« siger han til ARD.

Viktor Szilagyi, der er sportschef i den tyske storklub THW Kiel, fortæller deusden ifølge NDR, at han ikke forestille sig, at VM kan afholdes uden problemer. Den tyske landsholdsstjerne Uwe Gensheimer er dog én af dem, der er fortaler for at spille turneringen.

Tyskerne skal møde Uruguay, Cape Verde og Ungarn i den egpytiske by Giza. Danmark skal op imod Argentina, Bahrain og DR Congo. Danskerne spiller i hovedstaden Cairo.

Det er første gang, VM skal afholdes med hele 32 deltagende nationer.

Efter planen starter slutrunden 13. januar, mens finalen spilles 31. januar.