Jesper Jensen blev landstræner, kritiseret og dirigerede to kampe i spidsen for Team Esbjerg i en travl uge.

Jesper Jensen lå ikke på den lade side i uge ti.

Den blev særdeles begivenhedsrig for den 42-årige håndboldtræner, som mandag blev præsenteret som træner for de danske håndboldkvinder.

- Der har været noget at se til i denne uge.

- Der har været mange ting at forholde sig til, og som man skulle forsøge at være på forkant med. Jeg synes, det har været hårdt, men jeg synes også, at jeg er kommet igennem det og er ovre den værste del, siger Jesper Jensen.

Landstrænerjobbet skal han passe, mens han stadig er træner i Team Esbjerg, og dobbeltrollen medførte hurtigt kritik fra trænerkolleger.

Torsdag bød så på en ligakamp med Esbjerg mod Ajax, og så var der lidt udfordringer med tilstanden i Esbjerg-truppen, inden der kom en ny dagsorden ind fra højre fredag fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Nu skulle håndboldtræneren pludselig forberede Team Esbjerg på at spille uden støtte fra sit hjemmepublikum i søndagens møde med Metz i Champions League.

Det skyldtes naturligvis fredagens opfordring fra statsministeren og myndighederne til ikke at afvikle arrangementer med mere end 1000 tilskuere for at forhindre spredningen af coronavirusset.

En uge fyldt med hurlumhej blev så afsluttet søndag med en sejr over Metz takket være et mål af Estavana Polman fire sekunder før tid, inden Jesper Jensen kunne puste ud.

- Det hele har jo været spændende og udfordrende, så det er fedt, og jeg vil sige, at når jeg kan klare sådan en uge med et smil på læben, så tænker jeg, at så kan jeg klare det meste, siger Danmarks nye kvindelandstræner.

Han blev undervejs udsat for kritik af sin dobbeltrolle med to trænerkasketter.

Det skete i en undersøgelse, som TV2 Sport foretog, hvor både København-træner Claus Mogensen og Herning-Ikast-træner Mathias Madsen kritiserede dobbeltrollen.

Trænernes kritik gik blandt andet på, at Esbjerg får en stor fordel, når klubben skal rekruttere danske spillere, fordi det skulle være mere attraktivt at spille for den danske landstræner i Esbjerg.

Kritikken tager Jesper Jensen dog helt stille og roligt.

- Jeg må sige, at langt de fleste har sagt, at der var noget, man skulle forholde sig til, og det har vi jo både gjort før og efter. Det er klart.

- Jeg har snakket både med Claus Mogensen og Mathias Madsen, og der er ikke noget. De har haft en sund skepsis, og det skal vi jo bare have afklaret.

- Jeg tror, at de vil se, at der ikke bliver nogen udfordringer. Selvfølgelig vil landsholdsspillere vælge klub efter, hvor de kan udvikle sig mest og ikke efter, hvor landstræneren er eller ikke er.

- Det giver jo ikke mening, for spillerne skal være den bedste udgave af sig selv, så er der også større chance for, at man kommer på landsholdet, siger Jesper Jensen.

/ritzau/