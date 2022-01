»Skrækscenariet er projektet i Slagelse, hvor man havde ganske få, men meget pengestærke investorer.«

Store, hurtige penge kan virke fristende for en håndboldklub. Men de virker ikke på lang sigt, mener Odense Håndbolds nye bestyrelsesformand, Niels Eriksen. Det vender vi tilbage til.

Da B.T. møder ham i Odense Idrætshal, er hallen rungende tom, og det huer ikke den 48-årige advokat, der i midten af november kunne sætte sig tilbage for bordenden i den klub, han var med til at grundlægge.

»Min drøm er, at vi har et fælles omdrejningspunkt, hvor alle interessenter omkring klubben færdes i det samme rum. Et spillested, som også er et træningssted, og et sted, hvor administrationen arbejder. Hvor breddehåndbolden træner med, så talenterne har sin daglige gang omkring de professionelle.«

»Det er en målsætning, at vi skal samle alle de her persongrupper,« siger Niels Eriksen.

Han blev klappet på scenen, da klubbens direktør, Lars Peter Hermansen, i november præsenterede ham for aktionærer og sponsorer før Champions League-kampen mod norske Vipers, samme dag som det blev officielt, at Niels Eriksen ville overtage posten som bestyrelsesformand fra afdøde Jørn Bonnesen.

»Klubben har altid været i mit hjerte, og jeg har aldrig mentalt været væk fra den,« fortæller Niels Eriksen, der var bestyrelsesmedlem og advokat for klubben fra 2008 til 2013, inden Bonnesen kom til og udviklede klubben til »et helt nyt level«.

De to var partnere hos Bonnesen Advokater indtil 2015.

Niels Eriksen er partner i Tverskov & Partnere samt bestyrelsesformand i en række andre selskaber ved siden af den nye post som formand i Odense Håndbold. Foto: Hans Kristian Hannibal-Bach/Byrd Vis mere Niels Eriksen er partner i Tverskov & Partnere samt bestyrelsesformand i en række andre selskaber ved siden af den nye post som formand i Odense Håndbold. Foto: Hans Kristian Hannibal-Bach/Byrd

Nu vil Niels Eriksen videreføre den orange stafet og fortsætte udviklingen af Odense Håndbold. Her er klubfølelsen central.

»Før, under og efter kampene skal tilskuerne se så meget af klubben som muligt. Det skal være hele byens og Fyns klub. Jeg kunne godt tænke mig, at mens vi sad her, kunne vi se både talenterne og eliten træne. At spillerne kom forbi, mens vi snakkede.«

»Det vil skabe øget tilskuer- og sponsorinteresse, og man ville snakke om det i spillerkredse.«

Det gælder også, når det kommer til faciliteternes udtryk. Store orange billeder pryder væggene i forhallen, men ellers skriger udsmykningen ikke ligefrem 'Odense Håndbold'.

»Det skal være meget tydeligere. Når man ankommer til parkeringspladsen, skal man på lang afstand kunne se, at det her er vores hule. Når man kommer som modstanderhold, skal man få fornemmelsen af at være på udebane. Vi skal have en mere visuel eksponering af, hvem vi er,« siger Niels Eriksen, der bor i Dalum med sin kone og fire børn.

Han mener i øvrigt, at Odense Håndbold, der i sidste sæson vandt både ligaen og pokalturneringen, er en sund og stærk forretning.

»Vi har stærke aktionærer, som har givet mig et stærkt commitment til at arbejde videre på den lange bane. Vi har en stor sponsormasse. Vi har en stærk hovedsponsor i ryggen. Vi har en god og hårdtarbejdende administration, vi har et produkt, der på nationalt plan – i hvert fald pointmæssigt – lige nu ikke kan blive bedre (før nederlaget til Esbjerg onsdag, red.).«

Alligevel er der plads til flere stærke kræfter i klubben.

»Jeg ser gerne, at vi løfter os, men man skal ikke være blind for, at det kræver rigtig mange penge at komme op, hvor de bedste i verden spiller. Det er nemt at udtrykke, men det er hårdt arbejde. Man knipser ikke bare med fingrene.«

Det er her, de store og hurtige penge kommer ind i billedet.

»I det øjeblik de trækker sig, er det hele færdigt. Vi skal til enhver tid kunne tåle at miste en gruppe sponsorer eller aktionærer, fordi der er et bredere fundament. Jo mere du breder indtægterne ud, jo mindre sårbar er du,« fortsætter den nye bestyrelsesformand og sammenligner igen med Slagelse Dream Team.

»De genererede på ingen tid verdens bedste klub, men det var forankret på et grundlag, der ikke var langtidsholdbart.«

»Læren er, at hvis man vil bevare en klub og dens værdier, skal man lave en langsigtet platform og lade resultaterne komme på den baggrund i stedet for at investere i hurtige resultater. Det er en kongstanke.«

På den måde går Niels Eriksen i fodsporene efter Jørn Bonnesen.

Jørn Bonnesen var afgørende, da Odense Håndbold skulle reddes fra konkurs og senere udvikles til en af landets stærkeste håndboldklubber. Han døde 73 år gammel i september 2021. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Jørn Bonnesen var afgørende, da Odense Håndbold skulle reddes fra konkurs og senere udvikles til en af landets stærkeste håndboldklubber. Han døde 73 år gammel i september 2021. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

»Det var hans intention at gøre klubben stærkere og bedre og hvile på en solid langsigtet platform. Det var hans grundtanke, og det er også min.«

Blandt spillerne i klubben var Jørn Bonnesen også en vellidt skikkelse. Klubbens anfører, Kamilla Larsen, har kaldt ham sin håndboldfar. Også her lader Niels Eriksen sig inspirere af sin mangeårige samarbejdspartner.

»Han havde det her smil og den her glæde. Den har jeg også. Jeg har ikke en dåbsattest, så de kan kalde mig håndboldfar, men jeg skal være en person, de ved, hvem er.«

»Ledelsen skal ikke for spillernes og trænernes vedkommende være mørke jakkesæt, der bevæger sig i kulissen og trækker i trådene. Det skal være mennesker, de lærer at kende og kan lide.«

Niels Eriksen er trådt ind i en klub på toppen af Danmark. Nu venter benhårdt arbejde med at etablere den der på lang sigt.