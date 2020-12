Der er lige så tomt på tilskuerrækkerne i Jyske Bank Boxen som på pløjemarkerne omkring den gigantiske hal i Herning.

Men selv om coronaen har tvunget danskerne til at lægge klappepølserne fra sig, skal kvindelandsholdets håndbold-darlings ikke føle sig glemt.

Mere end en million danskere stimlede søndag aften sammen foran skærmen og så Sandra Toft agere levende mur i EM-nedsablingen af Montenegro.

1.094.000 tændte for håndboldkampen på TV 2 i søndagens primetime, og det gør opgøret til det mest populære program på dansk tv i uge 49.

Majbritt Toft Hansen i søndagens EM-sejr. Foto: Henning Bagger Vis mere Majbritt Toft Hansen i søndagens EM-sejr. Foto: Henning Bagger

Kanalens sportschef, Frederik Lauesen, er ikke overraskende i godt humør oven på nyheden om de dugfriske seertal:

»Det er vi fantastisk glade for. Og de spiller tilmed godt. Det er meget lovende seertal for en slutrunde, der ellers har været hårdt ramt. Niveauet ligger cirka, hvor det plejer, men det er klart, at vi var skeptiske i forhold til, at det skulle foregå i en tom hal i stedet for en fyldt Boxen.«

Ugens top-5

Danmark-Montenegro (1.094.000, TV 2) ​ 'Vild med dans' (999.000, TV 2) Danmark-Slovenien (952.000, TV 2) 'Julefeber' (938.000, DR1) 'Vild med dans' – afgørelsen (919.000, TV 2)

Normalt er det ellers julekalendere, der er seernes topscorer i december, men både DR1's 'Julefeber' og TV 2's 'Juleønsket' har fået baghjul af håndbolden.

Sandra Toft var den store oplevelse i 28-19-sejren over Montenegro Foto: Henning Bagger Vis mere Sandra Toft var den store oplevelse i 28-19-sejren over Montenegro Foto: Henning Bagger

Danmarks åbningssejr over Slovenien fredag aften tiltrak en lille million, og den lægger sig ind på den samlede tredjeplads i ugens tv-sening.

Dermed har den noget amputerede håndboldfest på dansk grund fået en langt bedre start, end tilfældet var ved den seneste kvindeslutrunde.

Ved VM i Japan i 2019 var der kun lidt mere end en halv million danskere, der blændede op for braget mellem Danmark og Sydkorea i åbningsweekenden. Dog blev kampen allerede spillet søndag klokken 12.30.

Med to sikre sejre er Danmark sikre på avancement til mellemrunden. Det giver med sikkerhed fire ekstra opgør for EM-kvinderne i Herning.

Kvindelandsholdets Mie Højlund. Foto: Henning Bagger Vis mere Kvindelandsholdets Mie Højlund. Foto: Henning Bagger

»Nu er vi sikret fire kampe mere – og vel at mærke fire kampe, hvor Danmark stadig lever i turneringen. Stort tillykke til dansk håndbold og DHF, der har kæmpet så hårdt for den her slutrunde,« siger Frederik Lauesen, der altså også kan gnide sig i hænderne over fire ekstra millionopgør.

TV 2 har i øvrigt taget særdeles kreative midler i brug for at undgå at bryde slutrundens strikse corona-regler. Læs mere om det ekstraordinære påfund her.