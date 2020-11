Sagaen om EM i kvindehåndbold kommer til at trække ud.

Mandag kom det frem, at Norge ikke kan være EM-vært sammen med Danmark grundet landets corona-restriktioner. Og derfor skulle Danmark overtage alle kampene.

Hos Dansk Håndbold Forbund (DHF) regnede man, at man kunne komme med nyt allerede tirsdag, men det virker ikke realistisk, lyder det fra forbundet nu. Udfordringer som logistik og økonomi er årsagen bag.

»Det må jeg bare erkende. Der vil gå et par dage mere,« siger DHF-formand, Per Bertelsen, til TV2 Sport.

Han påpeger, at man i stedet håber på at komme med en melding sidst på ugen.

TV2 Sport har også haft fat i kulturminister Joy Mogensen, der fortæller, at der er opbakning til slutrunden. Men hun vil også drøfte, om det kan lade sig gøre rent sundhedsfagligt.

»Men vi skal sikre os, at arrangementet kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er Kulturministeriet i tæt dialog med DHF og sundhedsmyndighederne om, og den dialog er nu intensiveret af Norges udmelding. Jeg har også indkaldt Folketingets idrætsordførere til et møde i morgen tirsdag,« skriver hun i et svar til mediet.

EM-slutrunden hænger i en tynd tråd – Norge har mandag trukket sig som vært. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere EM-slutrunden hænger i en tynd tråd – Norge har mandag trukket sig som vært. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Den oprindelige EM-plan lød, at den norske by Trondheim skulle huse to af EM-grupperne, men efter lang tids tovtrækkeri stod det klart mandag, at den plan måtte skrottes. Også Danmark har måttet ændre på sin EM-konstruktion.

Her var planen ellers, at Frederikshavn skulle være vært sammen med Herning. Men da Nordjylland blev lukket ned grundet den mink-muterede coronavirus, måtte Frederikshavn melde fra. I stedet overtog Herning den nordjyske bys kampe.

Og nu venter så endnu et drama om, hvad der skal ske med slutrunden.

Kolding har meldt sig på banen som mulig ny værtsby i stedet for Trondheim.

En af de helt store udfordringer er økonomien i slutrunden. Danmark har brug for hjælp fra det europæiske håndboldforbund (EHF), men spørgsmålet er, hvor meget forbundet vil lægge yderligere i kassen i form af slutrundehjælp.

Det lader i hvert fald til at trække i langdrag.