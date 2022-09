Lyt til artiklen

»Det tog lang tid, og det var en ubehagelig periode.«

Sådan siger den hollandske landsholdsstjerne Estavana Polman til mediet NU.

Hun taler om afskeden med den danske håndboldklub Team Esbjerg, der langtfra blev, som hun nok havde håbet på.

»Jeg har lært af det, og at man ikke skal dvæle ved tingene for længe,« siger hun.

Estavana Polman blev i januar sat af holdet på grund af 'disciplinære årsager', og hun lagde i interview ikke skjul på, at hun var ved at få nok. Hun kritiserede den jyske klub offentligt, og det hele endte med, at hun frit kunne finde en anden klub.

Det blev som bekendt Nykøbing-Falster, men lige nu er hun af sted med det hollandske landshold, hvor hun torsdag aften står over for Danmark – og sin tidligere træner i Esbjerg, Jesper Jensen.

Og han lægger ikke skjul på, at det da bliver et specielt gensyn, siger han til TV 2 Sport.

»Ja, selvfølgelig er det det. Det ville være at lyve for mig selv, hvis jeg sagde andet. Det bliver første kamp, hvor hun er på banen, mens jeg er træner på den anden side,« siger Jesper Jensen om 'bruddet' mellem Esbjerg og Polman.

Team Esbjerg vandt og Esbjergs Estavana Polman og træner Jesper Jensen fejrer her sejren efter finale-kampen i Santander Final4, damehåndbold, mellem København Håndbold og Team Esbjerg i Jysk Arena i Silkeborg, lørdag d. 30. december 2017.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Team Esbjerg vandt og Esbjergs Estavana Polman og træner Jesper Jensen fejrer her sejren efter finale-kampen i Santander Final4, damehåndbold, mellem København Håndbold og Team Esbjerg i Jysk Arena i Silkeborg, lørdag d. 30. december 2017.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Der er ikke blevet gået i detaljer med, hvad der præcist skete i perioden, hvor deres veje skiltes. Jesper Jensen har flere gange understreget, at der er tale om en intern sag, men Polman fortæller til det hollandske medie, at hun kommer til at sige mere.

»En dag vil jeg fortælle hele den rigtige historie. Det vigtigste for mig er, at jeg har det godt igen, jeg er fit og nyder at spille håndbold hver dag. Jeg smiler hver dag til træning,« siger den hollandske stjerne til NU.

Hun fortæller desuden, at hun valgte en klub i Danmark, da hendes mand – den tidligere fodboldspiller Rafael van der Vaart – arbejder i Esbjerg, og hun ønskede at holde familien samlet. Derfor pendler hun hver dag til og fra klubben.