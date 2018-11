Det er en optimistisk Jan Pytlick, der i december vil følge kvindelandsholdets deltagelse ved håndbold-EM.

»Der lurer medaljer forude. Forhåbentlig kommer den første i hus ved den forestående slutrunde (i Frankrig, red.), og ved OL om to år (i Tokyo, red.) er muligheden bestemt også tilstede,« siger Jan Pytlick til B.T. og tilføjer:

»Når jeg kigger tilbage på de hold, jeg arbejdede med i mine sidste år som landstræner, vil jeg bare sige, at dansk kvindehåndbold lige nu står med det hele. Vi har alt, hvad der skal til for at blande os i den internationale top. Blandt andet har vi to klubhold (København og Odense, red.) videre fra det indledende gruppespil i Champions League. Overordnet set råder vi over både dygtige og erfarne spillere på alle pladser.«

Efter Dansk Håndbold Forbunds ledelse i kølvandet på den skuffende ottendeplads ved EM 2014 fyrede ham som landstræner, har Jan Pytlick udover jobs i først HCW Vardar og nu Odense Håndbold været ekspertkommentator på TV 2.

»Den rolle var spændende. Men da jeg har nok at se til i mit job som cheftræner i Odense Håndbold, får man mig under dette års EM-slutrunde ikke at se i den igen. Rent faktisk kommer jeg under EM kun sporadisk til at opholde mig i Danmark, da jeg sammen med de spillere, der ikke skal til EM, afvikler en træningslejr i La Santa på Lanzarote,« siger Jan Pytlick.

I to syv-års-perioder stod han i spidsen for kvindelandsholdet:

Fra 1998 til 2005 sikrede det sig ved 10 internationale slutrunder fem medaljer, mens det i den anden fra 2007 til 2014 blot vandt en bronzemedalje ved syv slutrunder.

»Jeg er stolt over og meget tilfreds med, at jeg i sammenlagt 18 slutrunder førte holdet frem til tre guld-, to sølv- og én bronzemedalje. Men når det er sagt, kunne det måske være gået endnu bedre,« siger Jan Pytlick.

Pytlicks 18 mesterskaber 1998: SØLV ved EM i Holland

ved EM i Holland 1999: 6. plads ved VM i Danmark/Norge

2000: GULD ved OL i Sydney og 10. plads ved EM i Rumænien

ved OL i Sydney og 10. plads ved EM i Rumænien 2001: 4. plads ved VM i Italien

2002: GULD ved EM i Danmark

ved EM i Danmark 2003: 13. plads ved VM i Kroatien

2004: GULD ved OL i Athen og SØLV ved EM i Ungarn

ved OL i Athen og ved EM i Ungarn 2005: 4. plads ved VM i Rusland

2006 og 2007: landsholdet blev trænet af Brian Lyngholm

2008: 11. plads ved EM i Makedonien

2009: 5. plads ved VM i Kina

2010: 4. plads ved EM i Danmark

2011: 4. plads ved VM i Brasilien

2012: 5. plads ved EM i Serbien og 9. plads ved OL i London

2013: BRONZE ved VM i Serbien

ved VM i Serbien 2014: 8. plads ved EM i Ungarn/Kroatien

»Den dag i dag har jeg stadig svært ved at forklare, hvorfor landsholdsspillerne stivnede mentalt i i den tabte bronzekamp mod Rumænien ved EM 2010 i Danmark,« siger Jan Pytlick, der ærgrer sig over et par ting mere:

»En gang imellem tænker jeg, at det ved EM 2008 i Makedonien måske var for tidligt at give en spiller som Lotte Grigel slutrundedebut. Hun var kun 17 år. Desuden må jeg nok erkende, at jeg i perioder overmatchede landsholdet ved at sende dem i kamp mod Norge. De var så gode, at de ofte gennembankede os med gigantiske cifre. Det gik ud over selvtilliden i afgørende kampe ved de store mesterskaber,« siger Jan Pytlick, der diskuterede problematikken med de ansvarlige i DHF.

»De gav mig ret, men tænkte også på det økonomiske i sagen. En hjemmekamp mod Norge trækker jo langt flere tilskuere til end en mod en mindre kendt og stærk modstander,« siger Jan Pylick.

I disse dage er det nøjagtig 20 år siden, at han i Holland første gang stod i spidsen for kvindelandsholdet ved en slutrunde.

»Vi kom hjem fra EM med sølvmedaljer efter at have tabt til Norge i finalen. Det var en glimrende start, men ærlig talt ikke min fortjeneste. Jeg red jo bare videre på den succesbølge, som holdet under Ulrik Wilbeks ledelse i årene forud havde skabt,« siger Jan Pytlick.

Året efter måtte hans tropper nøjes med en sjetteplads ved VM, men i 2000 kom guldet i hus ved OL i Sydney.

»Det var vel egentlig først i denne turnering, min tilstedeværelse på sidelinien fik afgørende betydning,« siger Jan Pytlick, der frem til sin sidste slutrunde i sin første landstrænerperiode vandt yderligere tre medaljer:

»På det tidspunkt var landsholdet det store, larmende lokomotiv i dansk håndbold.«

Imidlertid havde tingene ændret sig radikalt, da han i 2007 vendte tilbage til det job, som Brian Lyngholm havde bestridt i de to sæsoner, hvor han var ligatræner i GOG.

»Pludselig var der kommet mange penge ind i dansk kvindehåndbold. Klubberne oprustede med udenlandske verdensklassespillere. Det betød, at dygtige danske spillere i flere tilfælde kom til at spille andenviolin i deres respektive danske klubber. For landsholdet var denne udvikling langt fra optimal,« siger Jan Pytlick, der mener, at Norge spandt guld på tingenes tilstand i Danmark:

»Mens de bedste norske spillere viste klassen i Danmark, fik deres næstbedste mulighed for at udvikle sig stille og roligt udenfor rampelyset i den nationale liga. Hermed blev fødekæden til det norske landshold altid tilført næring.«

Ikke desto mindre lykkedes det for det danske kvindelandshold at fastholde sin position som et af verdens bedste.

»Jeg er blevet kritiseret for resultaterne i min anden periode som landstræner. Men så dårlige synes jeg altså heller ikke, de var. Vi vandt VM-bronze i 2013 og sikrede os herudover flere fjerde- og femtepladser. Det kunne være blevet til flere medaljer, hvis ikke vi havde været så uheldige med skader, og vi gang på gang skulle stille med et rekonstrueret hold,« siger Jan Pytlick.

Han fortsatte frem til 2014 som landstræner.

»Set i bakspejlet burde jeg nok være stoppet efter OL i London. Selvfølgelig var jeg meget tilfreds med, at vi året efter (i 2013, red.) vandt VM-bronze. Men heldet var på vores side, og ret beset kunne vi lige så godt være blevet nummer syv,« siger Jan Pytlick, der få dage efter hjemkomsten fra EM 2014 i Ungarn modtog en fyreseddel.

»Det havde jeg det selvfølgelig skidt med. Jeg ville pokkers gerne være sluttet af med VM-slutrunden på hjemmebane i 2015. Men sådan skulle det altså ikke være,« siger Jan Pytlick.

Blå bog Navn: Jan Pytlick

Født: 5. juni 1967

Bopæl: Thurø ved Svendborg

Ægtestand: gift med Berit og far til tre børn (21-årige Camilla, 17-årige Simon og 15-årige Josephine)

Uddannelse: Murer

Aktiv karriere: Stoppede allerede som 19-årig på grund af en skulderskade.

Trænerkarriere 1991-1995: GOG (kvinder). 1995-1997: Team Esbjerg (herrer). 1997-1998: GOG (herrer). 1998-2005: kvindelandsholdet. 2006-marts 2007: GOG (kvinder). 2007 til december 2014: kvindelandsholdet. 2015-2016: Konsulent for HCW Vardar. Siden 2016 træner for Odense Håndbold

Efterfølgende blev han ansat i et job som konsulent i den makedonske storklub HCW Vardar, og siden 2016 har han været cheftræner i Odense Håndbold.

»Min kontrakt i Odense udløber til sommer. Snart skal jeg have en fremtidssnak med klubledelsen. Så må vi se, hvad der sker,« siger Jan Pytlick.

Han har ved EM på det nærmeste et halvt Odense-hold i aktion, eftersom hans landstrænerafløser Klavs Bruun Jørgensen har udtaget seks Odense-spillere; Althea Reinhardt, Kathrine Heindahl, Trine Østergaard, Nadia Offendal, Mie Højlund og Mette Tranborg.

»Der er også mulighed for, at vi får Stine Jørgensen med ved EM. Hun har et stykke tid døjet med en knæskade, men den er heldigvis i bedring,« lyder Jan Pytlicks slutreplik.