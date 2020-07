Januar 2021. Det er her, at landsholdsspilleren i håndbold Sarah Iversen skal være mor for første gang. Men kønnet på den kommende baby har offentligheden ikke kendt.

Indtil nu. Tirsdag aften afslørede 30-årige Sarah Iversen, at hun skal føde en lille dreng i begyndelsen af næste år.

'Det er en dreng,' stod der helt præcist i den Instagram-story, som stregspilleren lagde op på sin profil.

Sarah Iversen sagde tidligere på måneden i et interview med B.T., at det ikke var det nemmeste at blive gravid midt i håndboldkarrieren.

»Det var faktisk angstprovokerende at have de her samtaler og egentlig skulle sige det,« sagde hun og fortsatte.

»Jeg tror, når man går med følelsen af, at man er klar til at få børn, er det lidt større end håndbold. Så tror jeg også, det er et godt tidspunkt for os nu. Jeg er blevet 30, så hvis jeg får et barn nu, har jeg også nogle år tilbage, når jeg har født, og det er målsætningen.«

30-årige Iversen spiller til daglig for Herning-Ikast, og hun insisterer på, at hun kommer tilbage på et højt niveau på håndboldbanen.

Sarah Iversen blev gift med faren til sin kommende dreng sidste år, og hun beskrev weekenden som 'en eventyrsweekend'.