Hverken Sander Sagosen eller Magnus Rød er sure på de danske fans, som buhede af Norge i løbet af VM-finalen.

Det har skabt stor debat på de sociale medier, at de danske tilskuere buhede af Norge og især nordmanden Sander Sagosen i søndagens VM-finale, som Danmark vandt 31-22.

Sagosen havnede i en kontroversiel situation i første halvleg, hvor han følte sig ramt i en duel, men hvor dommerne vurderede, at nordmanden forsøgte at filme.

PSG-stjernen blev derefter mødt med buh-råb i resten af finalen fra størstedelen af de 15.000 hovedsageligt danske tilskuere, men det rørte ham ikke.

- Jeg forstår, at de danske fans vil gøre alt for, at holdet skal vinde. Det ville publikum forhåbentlig også have gjort i Norge. Det påvirker mig ikke på nogen måde.

- Det er bare ærgerligt, at vi ikke kunne klare at præstere bedre i sådan en kamp mod Danmark, siger Sander Sagosen.

Mange af de norske fans kan ikke forstå, at danskerne skal pifte og komme med buh-råb af modstanderen. Men det kan den norske VM-spiller Magnus Rød godt forstå.

- Sådan er det jo. Danskerne var på hjemmebane, og det var helt naturligt, at der blev buhet, siger Magnus Rød.

Bagspilleren var op til finalen plaget af et trælår, men han blev meldt klar til kampen.

- Jeg kunne godt mærke, at der er forskel på at træne med fysioterapeuten og at spille mod Rasmus Lauge og Mikkel Hansen, siger Magnus Rød.

Højrebacken nåede ikke op på samme høje niveau som tidligere i turneringen, men det skyldtes også flot dansk spil, fortæller han.

- De spillede fantastisk. De spillede uden en højreback i hele kampen og kørte det samme system hele tiden og kom til gode chancer hver gang.

- Det var bittert for os, at vi ikke kunne magte at dække op på en bedre måde, siger Magnus Rød.

/ritzau/