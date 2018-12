Norge vandt stort over Tjekkiet, mens træner Helle Thomsen med Holland tog en dramatisk sejr over Spanien.

Norges forsvarende EM-vinder i kvindehåndbold lagde ryg til et nederlag til Tyskland i sin første kamp ved EM i Frankrig, men mandag aften satte Norge eftertrykkeligt to point ind i sit regnskab i gruppe D.

Norge pulveriserede således Tjekkiet med 31-17.

Norge kom foran med 12-7 efter præcis 20 minutter, og forspringet blev kun større, og favoritten kunne gå til pause med en føring på 20-10.

Tjekkiet, der er uden point, kom lidt bedre med i slutfasen og fik stoppet ydmygelsen en smule.

I samme gruppe vandt Rumænien tidligere mandag med 29-24 over Tyskland, og dermed har Rumænien maksimumpoint for to kampe, mens Tyskland bliver på to point.

Rumænerne satte sig på kampen fra begyndelsen og kom hurtigt foran med 5-1. Tyskerne var oppe at snuse ved 11-13 kort før pausen, men i anden halvleg satte Rumænien tingene på plads, og der var reelt ingen spænding i den sidste del.

I gruppe C vandt Holland med træner Helle Thomsen i spidsen en gysersejr på 28-27 over Spanien.

Holland førte 14-11 ved pausen, men Spanien kom tilbage og førte i store dele af anden halvleg.

Men Holland sikrede sig sejren til sidst og har nu fire point for to kampe, mens Spanien har to.

Det samme har Ungarn, der tidligere mandag vandt med 24-18 over Kroatien.

