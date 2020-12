Norske håndboldspillere, der rejser til deres hjemland efter EM-finalen i Danmark, skal gå i hjemmekarantæne.

Når de norske håndboldspillere vender hjem til Norge for at fejre jul efter søndagens EM-finale i Danmark, ryger spillerne direkte i hjemmekarantæne hos deres familier.

For spillere med fast bopæl varer hjemmekarantænen varer frem til nytårsaften, og spillerne kan ikke teste sig ud af karantænen.

Norske spillere i udenlandske klubber må gerne rejse til Norge for at holde jul og derefter rejse hjem til deres udenlandske bopæl igen, men så længe de er i Norge, skal de være i hjemmekarantæne.

Det siger præsidenten i Det Norske Håndboldforbund (NHF), Kåre Geir Lio, til avisen VG efter at have indgået en aftale med de norske sundhedsmyndigheder.

- Vi synes, det er en god løsning, siger håndboldpræsidenten.

Der er dog også undtagelser. Målmandsprofilen Silje Solberg spiller til daglig i ungarske Györ, men skal fejre jul hjemme i Norge. Hun slipper for at komme i karantæne, da hun allerede har været smittet med covid-19.

Tvillingsøsteren Sanna Solberg-Isaksen, der spiller og bor i Esbjerg, skal til gengæld være i hjemmekarantæne, når hun planlægger at besøge sin familie, inden hun rejser tilbage til Danmark for at fejre jul.

Under EM-slutrunden i Danmark er alle spillere blevet testet med intervaller på maksimalt 72 timer, og spillerne har været tvunget til at leve i "den røde EM-boble."

Der har ikke været coronasmitte under EM, siden rumænske og serbiske spillere blev isoleret 3. december, kort før turneringen gik i gang.

Norge spiller EM-finale mod Frankrig søndag aften klokken 18 i Herning.

