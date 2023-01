Lyt til artiklen

Senere i januar skal de danske håndboldherrer forsøge at vinde VM for tredje gang i træk – og i Norge går man efter at forhindre det.

Én af dem, der skal være med til det, er 20-årige Tobias Schjølberg Grøndahl, som står over for sin slutrundedebut.

Og personligt for den unge gut er der sket en hel del i løbet af blot et par måneder, der har hjulpet ham på vej. Over for NRK fortæller han blandt andet, at han har øget sin vægt med 16 kilo – på blot tre måneder.

»Jeg fik lidt hjælp til at finde ud af, hvordan jeg skulle løse det, og det var egentlig ikke så svært. Mellem alle fire hovedmåltider spiste jeg to skiver brød.«

Tobias Schjølberg Grøndahl under en Champions League-kamp i oktober. Foto: Sandor Ujvari Vis mere Tobias Schjølberg Grøndahl under en Champions League-kamp i oktober. Foto: Sandor Ujvari

»(...) samtidig træner jeg selvfølgelig styrke regelmæssigt og fornuftigt,« lyder det fra den norske VM-debutant.

Det er da også noget, der hjulpet ham yderligere i et tætpakket program med kampe i både den hjemlige liga, Champions League og nu på landsholdet.

Tobias Schjølberg Grøndah spiller i norske Elverrum og har spillet syv landskampe indtil videre.

VM, der spilles fra 11. til 29. januar i Polen og Sverige, bliver hans første slutrunde. Sammen med resten af det norske landshold skal han møde Nordmakedonien, Argentina og Holland i det indledende gruppespil.

Danmark møder Belgien, Tunesien og Bahrain. De danske kampe spilles indledningsvis i Malmø.