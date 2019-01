Den norske landstræner Christian Berge erkendte, at Norge var oppe imod overmagten i VM-finalen i håndbold.

Det var en afklaret norsk landstræner i herrehåndbold, der satte ord på det norske 22-31-nederlag til Danmark i VM-finalen i Herning søndag.

Christian Berge måtte se Norge tabte sin anden VM-finale i træk, da Danmark løb nordmændene over ende med storsejren.

- Det gør ondt at tabe håndboldkampe, men Danmark var meget bedre end os i dag. Vi så slidte ud, og de kom på banen med en vanvittig kraft.

- Vi fik lidt problemer undervejs og formåede aldrig at komme tilbage, siger Christian Berge efter kampen til norsk TV3 ifølge NTB.

Den norske landstræner roser de danske verdensmestre, som vandt samtlige ti kampe ved VM-slutrunden, men han havde også rosende ord til sit eget mandskab.

- Jeg synes, Danmark er et virkelig godt hold, og så var vi under niveau. Jeg er stolt af vores præstationer frem til finalen. Det skal nok synke ind, hvad vi har opnået, men gutterne skal have lov at være lidt skuffede nu, siger Berge.

