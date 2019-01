Sander Sagosen er Norges superstjerne, og selvom han er skuffet over at tabe mod Danmark i VM-finalen, bærer han på guld af en anden kaliber, fortæller han.

Det er nemlig kæresten Hanna Bredal Oftedal.

»Vi fik sølv, men dette er mit guld, sagde han til TV 2 Norge efter finalen og pegede på sin kæreste, som også er professionel håndboldspiller, og smilede.

Det ændrer dog ikke på, at Danmark udraderede Norge og vandt med 31-22 søndag aften i Herning. Og det nederlag mærker Sagosen også.

Danmarks træner Nikolaj Jacobsen og Sander Sagosen fik hilst pænt på hinanden efter finalen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. (Foto: Åserud, Lise/Ritzau Scanpix) Foto: Åserud, Lise Vis mere Danmarks træner Nikolaj Jacobsen og Sander Sagosen fik hilst pænt på hinanden efter finalen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. (Foto: Åserud, Lise/Ritzau Scanpix) Foto: Åserud, Lise

»Jeg er stadig skuffet, og det vil nok sidde der i et stykke tid. Men sådan er idræt, og man kan få et slag et på trynen. Jeg er alligevel stolt over denne gruppe her. Det er gutter, jeg er villig til at gå i krig med; de er villige til at dø for mig, og jeg er villig til at dø for dem,« sagde han videre til den norske TV-kanal.

Sander Sagosen fik selv en hovedrolle i finalen, da de danske fans peb ad ham, stort set hver gang, han havde bolden. En handling, der ikke påvirkede ham og som han forstår, sagde han til B.T. efter finalen.

Det er anden gang i træk, at Norge taber en VM-finale. Sidste gang tabte de til Frankrig - som også var værtsnation - i 2017, og efter den slutrunde var Sagosen så slidt, at han endte med at besvime i et bageri i Paris.

De danske fans begyndte at være efter Sander Sagosen, da den norske profil var lidt ekstra teatralsk, da han havde fået en tackling. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere De danske fans begyndte at være efter Sander Sagosen, da den norske profil var lidt ekstra teatralsk, da han havde fået en tackling. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Han er også slidt denne gang, fortæller han til flere norske medier.

»I Frankrig var alt nyt. Jeg er lidt mere rutineret nu, da jeg har været i en VM-finale før og ved, hvor hårdt det er bagefter. Men jeg kan jo ikke garantere, at jeg ikke får et nyt smæld,« siger han til Dagbladet.

Sander Sagosen var før kampen udråbt som én af dem, man skulle holde øje med, man han blev udstrålet af flere danske spillere.

Herunder Mikkel Hansen, som Sagosen til daglig spiller sammen med i Pars Saint-Germain. Sagosen indrømmede da også efter kampen, at Norge tabte til et bedre hold. For Sagosen står den nu på en to-dages ferie i Norge, inden han drager til Paris.