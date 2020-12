Norge levede op til favoritværdigheden i Danmark, da de vandt EM-guld med en sejr over Frankrig i finalen søndag aften.

Profilen Camilla Herrem brød ud i tårer efter triumfen, fordi hendes far ikke var med til slutrunden, fordi han døde sidste år. Det skriver TV 2 Norge.

»Jeg vil forsøge ikke at græde, men det bliver svært,« lød det fra 34-årige Camilla Herrem, inden forklaringen kom.

»Det er, fordi min far gik bort for to år siden. Han har været med til alle de mesterskaber, jeg har spillet. Jeg tænkte på ham, og at han ville have været meget stolt af mig og holdet.«

34-årige Camilla Harrem har været en profil for Norge i mange år. Foto: Claus Fisker Vis mere 34-årige Camilla Harrem har været en profil for Norge i mange år. Foto: Claus Fisker

Fløjspilleren har været en bærende profil for Norge i mange år. Hun har således været med til at vinde to VM-titler, en OL-guldmedalje og fem EM-slutrunder.

Camilla Herrem spillede en flot turnering, hvor hun blev nummer fem på den samlede topscorerliste med 33 mål i otte kampe.

De mange mål blev der lagt mærke til, og hun var således at finde på slutrundens All Star-hold, der bliver kåret af fans og eksperter.

Faren Carl Otto Herrem gik bort i en alder af 63 år i februar sidste år. 22-20-sejren over Frankrig betyder, at Norge nu har vundet EM hele otte gange.