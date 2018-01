Skandalesagen om spredningen af den norske håndboldspiller, Nora Mørks, private billeder, ruller videre.

Som norske medier og BT de seneste dage har kunnet berette, har billederne i månedsvis floreret både på det norske herrehåndboldlandshold og i flere danske topklubber, og nu frygter det norske fodboldforbund tilsyneladende, at billederne er kommet endnu bredere ud.

Ifølge norske VG har det torsdag sendt en advarsel ud til samtlige spillere på sine 15 landshold.

»Norges Fodboldforbund ønsker at informere alle vores udøvere om, at det er totalt uacceptabelt at være i besiddelse af eller videre formidle privatebilleder af håndboldspilleren og idrætskollega Nora Mørk eller andre udøvere,« skriver forbundet.

Direktør Svein Graff uddyber over for avisen

»Vi har registreret, at de private billeder også bliver distribueret i idrætsmiljøet. Vi mener, der er rigtigt at understrege vigtigheden af ikke at gemme eller sprede private billeder. Det er strafbart og et overgreb på den, det rammer.«

Han tilføjer:

»Vi har ingen grund til at tro, at disse billeder cirkulerer blandt vores spillere, men vi er optaget af at minimere risikoen for, at det sker. Slet billederne med det samme og meld det til os, er derfor vores budskab til spillere som eventuelt modtager private billeder.«

Nora Mørk har indtil videre sagsøgt 15 personer for at have videreformidlet hendes private billeder. Samtidig har hun proklameret, at hun overvejer at droppe det norske håndboldlandshold som protest mod håndboldforbundets håndtering af sagen.