At publikum buher af modstanderen er en del af gamet.

Sådan konkluderer den norske håndboldekspert Leif Welhaven.

'En af grundene til, at den netop overståede VM-turnering blev så strålende, var netop det enorme tryk (fra tilskuerpladserne, red.) i de afgørende kampe, både i Danmark og Tyskland,« skriver han i en klumme hos norske VG.

I forbindelse med søndagens VM-finale mellem Danmark og Norge kom der ellers fokus på de danske fans, der buhede af de norske spillere - især Sander Sagosen - før og under kampen.

Dansk jubel over VM-guldet. Foto: Henning Bagger Vis mere Dansk jubel over VM-guldet. Foto: Henning Bagger

Det udløste kritik fra norske tilskuere - se også videoen øverst i artiklen - og også flere danske kendisser havde en holdning til til sagen. Det samme var tilfældet i Norge.

I sin klumme langer Leif Welhaven ud efter den norske fordømmelse over buh-råbene.

'Vi kan godt mene, at überhøflig, kameratlig sportsånd burde være normen på tribunerne. Men for oplevelses skyld er det vel betydeligt bedre med nogle ekstra portioner passion end det modsatte,' konstaterer Leif Welhaven:

'Hjemmebane-chauvinisme må vi bare tage højde for, og der er noget småligt og lettere pinligt over den norske indignation.'

Over for B.T. Sport fastslår den norske håndboldkommentator, at hans holdning én til én kan overføres til Danmark og til de danske buh-kritikere.

»Jeg synes ikke, at der er særlig stor grund til at lave postyr omkring publikums buheri, og det gælder også debatten internt i Danmark. Det er en del af international håndbold. Det må vi kunne tåle - i begge lande,« siger Leif Welhaven.

Nordmanden vil heller ikke bruge kræfter på, at Sandor Sagosen måtte lægge øre til lidt flere tilråb end de andre norske spillere.

'Groft sagt er det et kompliment til Sandor Sagosen, at publikum brugte så mange kræfter på at buhe af ham,' skriver Leif Welhaven i sin klumme.

Allerede om under et år kan situationen gentage sige med modsatte fortegn. Her spilles EM i Norge, Sverige og Østrig - og det danske landshold kan altså risikere at få samme behandling i en norsk håndboldhal.

Om det siger Lewif Welhaven:

»Jeg er usikker på i hvilket omfang, der vil blive buhet af Danmark næste år, men hvis det skulle ske, vil der være lige så lidt grund til at lave postyr omkring det, som i det her tilfælde.«

Danmark vandt VM-finalen med 31-22.

Siden er de danske VM-helte blevet fejret både i Herning og i København. Her kan du læse meget mere og se billeder fra den fest spillerne var med til natten til tirsdag.